Черный аист спугнул французские ветряные мельницы

Французская государственная электроэнергетическая компания Electricite de France (EDF) отказалась от строительства ветроэлектростанции в местечке Майак-сюр-Бенез в Новой Аквитании, где традиционный сельский колорит Франции сочетается с живописной природой. Как утверждает газета La Tribune, конец ее планам положило появление черного аиста — охраняемого и находящегося под угрозой исчезновения вида.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elias Marcou / Reuters Фото: Elias Marcou / Reuters

Большая часть европейской популяции этой скрытной перелетной птицы мигрирует осенью в Африку, а потом, преодолевая тысячи километров, возвращается обратно. Вид занесен в Красные книги многих стран, включая РФ.

Несмотря на то что все разрешения и согласования для проекта EDF уже получила, из-за появления птицы от него пришлось отказаться.

Защитники соседнего леса Буа-де-Буэри, где компания планировала расчистить землю для установки семи ветряных турбин, вздохнули с облегчением. «Именно на это мы и надеялись,— отметил возглавляющий активистов Жиль Ле Люйе.— Мы ни в коем случае не против ветровой, возобновляемой или атомной энергетики. Нас интересует влияние энергетического перехода на биоразнообразие и изменение климата».

Теперь EDF намерена построить неподалеку от деревни солнечную электростанцию.

Екатерина Наумова