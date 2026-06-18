Россияне стали чаще оценивать друг друга по любимым фильмам

Согласно исследованию онлайн-кинотеатра Kion и дейтинг-сервиса Mamba, более половины женщин (55%) считают, что по кинопредпочтениям можно судить об интеллекте мужчины. Среди мужчин такого мнения о потенциальном партнере придерживаются 40,9% опрошенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» (2016)

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд» (2016)

Фото: Централ Партнершип

Пользователи дейтинг-сервисов все чаще обращают внимание на фильмы и режиссеров, указанных в анкетах: об этом сообщили 80% женщин и 75% мужчин. Для 14% респондентов этот фактор является одним из ключевых при оценке потенциального партнера. Совпадение вкусов также играет важную роль: его значимость отмечают 61,5% женщин и 52% мужчин. При этом более 40% участников опроса признались, что меняли мнение о человеке после обсуждения кино.

Среди режиссеров, ассоциирующихся с «хорошим вкусом», лидирует Квентин Тарантино. В числе популярных также Эльдар Рязанов, Гай Ритчи, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский и Стивен Спилберг. Говоря о странах с самым интересным кинематографом, респонденты чаще всего называли Россию (49,9%) и США (49,5%), далее следуют Франция (20%) и Великобритания (14,8%). Среди дополнительных предпочтений мужчины чаще выделяли южнокорейское кино, а женщины — скандинавское.

При этом треть опрошенных считают, что вкусы в кино не всегда могут служить показателем интеллекта. Жанровые предпочтения тоже влияют на восприятие: мужчинам чаще нравятся женщины, которые смотрят комедии, фантастику и романтические фильмы, а женщинам — мужчины, предпочитающие комедии, историческое кино и романтические истории.

Равнодушие к кино остается одним из главных «ред-флагов»: так считают 37% мужчин и 43% женщин. В целом пользователи чаще выбирают партнеров с широким кругом интересов и открытостью к разным жанрам.

При этом поход в кинотеатр не всегда воспринимается как удачный вариант для первого свидания — многие считают его слишком интимным форматом для знакомства. Тем не менее на такой сценарий готовы 75,7% мужчин и 69% женщин.