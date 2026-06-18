Премия «Грэмми» добавит пять номинаций и обновит правила церемонии

Академия звукозаписи включит пять новых категорий: «Лучшее азиатское поп-исполнение», «Лучшая латиноамериканская песня», «Лучшее традиционное вокальное поп-исполнение», «Лучшее R&B-исполнение дуэтом или группой» и «Лучший традиционный фолк-альбом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP

Помимо этого, организаторы пересмотрели ряд ключевых правил. Теперь авторы песен и композиторы будут получать награды наравне с продюсерами и звукорежиссерами. Также смягчили требования к альбомам: если раньше для участия в премии доля нового материала должна была составлять не менее 75%, то теперь этот порог снижен до 66%.