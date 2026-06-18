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Премия «Грэмми» добавит пять номинаций и обновит правила церемонии

Академия звукозаписи включит пять новых категорий: «Лучшее азиатское поп-исполнение», «Лучшая латиноамериканская песня», «Лучшее традиционное вокальное поп-исполнение», «Лучшее R&B-исполнение дуэтом или группой» и «Лучший традиционный фолк-альбом».

Фото: Chris Pizzello / AP

Фото: Chris Pizzello / AP

Помимо этого, организаторы пересмотрели ряд ключевых правил. Теперь авторы песен и композиторы будут получать награды наравне с продюсерами и звукорежиссерами. Также смягчили требования к альбомам: если раньше для участия в премии доля нового материала должна была составлять не менее 75%, то теперь этот порог снижен до 66%.

Фотогалерея

Красная дорожка «Грэмми-2026»

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Певец Джастин Бибер с супругой Хейли

Певец Джастин Бибер с супругой Хейли

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Тейяна Тейлор

Певица Тейяна Тейлор

Фото: AP

Певица Karol G

Певица Karol G

Фото: AP

Рэп-исполнительница Doechii

Рэп-исполнительница Doechii

Фото: AP

Певица Чаппелл Рон

Певица Чаппелл Рон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица и актриса Леди Гага

Певица и актриса Леди Гага

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Диджей и продюсер Gesaffelstein

Диджей и продюсер Gesaffelstein

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Никки Глейзер

Актриса Никки Глейзер

Фото: AP

Актриса и телеведущая Зури Холл

Актриса и телеведущая Зури Холл

Фото: AP

Певица Келси Баллерини

Певица Келси Баллерини

Фото: AP

Певица Tyla

Певица Tyla

Фото: AP

Певица Мэдисон Бир

Певица Мэдисон Бир

Фото: AP

Модель и актриса Хайди Клум

Модель и актриса Хайди Клум

Фото: AP

Певец J Balvin и актриса Валентина Феррер

Певец J Balvin и актриса Валентина Феррер

Фото: AP

Актриса Кристи Скотт

Актриса Кристи Скотт

Фото: AP

Певица Оливия Дин

Певица Оливия Дин

Фото: AP

Рэп-исполнительница Ники Николь

Рэп-исполнительница Ники Николь

Фото: AP

Американская певица и рэпер Kesha

Американская певица и рэпер Kesha

Фото: AP

Певица Karol G

Певица Karol G

Фото: AP

Американский певец Бэбифейс и Рика Тишендорф

Американский певец Бэбифейс и Рика Тишендорф

Фото: AP

Автор-исполнитель Коко Джонс

Автор-исполнитель Коко Джонс

Фото: AP

Музыканты Jelly Roll (слева) и Bunnie Xo

Музыканты Jelly Roll (слева) и Bunnie Xo

Фото: AP

Канадская телезвезда Келти Коллин

Канадская телезвезда Келти Коллин

Фото: AP

Певица Рей Ами

Певица Рей Ами

Фото: AP

Исландская певица и музыкант Laufey

Исландская певица и музыкант Laufey

Фото: AP

Певица Одри Нуна

Певица Одри Нуна

Фото: AP

Сетевая знаменитость Маркелл Вашингтон

Сетевая знаменитость Маркелл Вашингтон

Фото: AP

Певица и танцовщица Эддисон Рей

Певица и танцовщица Эддисон Рей

Фото: AP

Актриса и певица Сабрина Карпентер

Актриса и певица Сабрина Карпентер

Фото: AP

Южнокорейская певица Розэ

Южнокорейская певица Розэ

Фото: AP

Американская телезвезда ДжаНа Крейг

Американская телезвезда ДжаНа Крейг

Фото: AP

Певица Таллия Сторм

Певица Таллия Сторм

Фото: AP

Шведская певица Зара Ларссон

Шведская певица Зара Ларссон

Фото: AP

Певица Кейлани

Певица Кейлани

Фото: AP

Певица и автор песен FKA Twigs

Певица и автор песен FKA Twigs

Фото: AP

Менеджер и продюсер Тиш Сайрус

Менеджер и продюсер Тиш Сайрус

Фото: AP

Композитор Эрин Бентлейдж

Композитор Эрин Бентлейдж

Фото: AP

Певица Мария Сардоя

Певица Мария Сардоя

Фото: AP

Музыкант Эмилио Эстефан с семьей

Музыкант Эмилио Эстефан с семьей

Фото: AP

Певица Мэдисон Бир

Певица Мэдисон Бир

Фото: AP

Певица и актриса Леди Гага

Певица и актриса Леди Гага

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

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Певец Джастин Бибер с супругой Хейли

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Тейяна Тейлор

Фото: AP

Певица Karol G

Фото: AP

Рэп-исполнительница Doechii

Фото: AP

Певица Чаппелл Рон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица и актриса Леди Гага

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Диджей и продюсер Gesaffelstein

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Никки Глейзер

Фото: AP

Актриса и телеведущая Зури Холл

Фото: AP

Певица Келси Баллерини

Фото: AP

Певица Tyla

Фото: AP

Певица Мэдисон Бир

Фото: AP

Модель и актриса Хайди Клум

Фото: AP

Певец J Balvin и актриса Валентина Феррер

Фото: AP

Актриса Кристи Скотт

Фото: AP

Певица Оливия Дин

Фото: AP

Рэп-исполнительница Ники Николь

Фото: AP

Американская певица и рэпер Kesha

Фото: AP

Певица Karol G

Фото: AP

Американский певец Бэбифейс и Рика Тишендорф

Фото: AP

Автор-исполнитель Коко Джонс

Фото: AP

Музыканты Jelly Roll (слева) и Bunnie Xo

Фото: AP

Канадская телезвезда Келти Коллин

Фото: AP

Певица Рей Ами

Фото: AP

Исландская певица и музыкант Laufey

Фото: AP

Певица Одри Нуна

Фото: AP

Сетевая знаменитость Маркелл Вашингтон

Фото: AP

Певица и танцовщица Эддисон Рей

Фото: AP

Актриса и певица Сабрина Карпентер

Фото: AP

Южнокорейская певица Розэ

Фото: AP

Американская телезвезда ДжаНа Крейг

Фото: AP

Певица Таллия Сторм

Фото: AP

Шведская певица Зара Ларссон

Фото: AP

Певица Кейлани

Фото: AP

Певица и автор песен FKA Twigs

Фото: AP

Менеджер и продюсер Тиш Сайрус

Фото: AP

Композитор Эрин Бентлейдж

Фото: AP

Певица Мария Сардоя

Фото: AP

Музыкант Эмилио Эстефан с семьей

Фото: AP

Певица Мэдисон Бир

Фото: AP

Певица и актриса Леди Гага

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

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