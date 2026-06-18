Райан Гослинг получит награду Американской синематеки за «Проект “Конец света”»

Актер станет 40-м лауреатом награды, которую ежегодно присуждает независимая организация American Cinematheque за выдающийся вклад в киноиндустрию. Церемония пройдет 2 ноября в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Проект “Конец света”» (2026)

Фото: Amazon MGM Studios Кадр из фильма «Проект “Конец света”» (2026)

Фото: Amazon MGM Studios

Председатель совета директоров организации Рик Нисита отметил, что Гослинг «олицетворяет все, за что вручается эта награда», подчеркнув его широкий актерский диапазон, эмоциональную глубину и готовность к творческому риску. Среди ключевых работ актера представители премии называют «Фанатика», «Полу-Нельсона», а также «Ла-ла Ленд», «Драйв» и «Барби».

Райан Гослинг не только исполнил главную роль в экранизации бестселлера Энди Вейра «Проект “Конец света”» , но и выступил продюсером картины. Режиссерами фильма стали Фил Лорд и Кристофер Миллер. По сюжету научно-фантастического фильма микробиолог Райланд Грейс просыпается на космическом корабле с амнезией. Ему предстоит вспомнить, что человечество оказалось на грани вымирания из-за космических микроорганизмов — астрофагов, пожирающих Солнце. Герой должен добраться до звездной системы Тау Кита и спасти Землю. Картина получила высокие оценки критиков, была тепло принята зрителями по всему миру и стала самым кассовым релизом в истории Amazon MGM Studios.

American Cinematheque Award вручается с 1986 года и считается не только профессиональным признанием, но и важным индустриальным событием: ежегодный гала-вечер служит благотворительным мероприятием в поддержку программ по популяризации киноискусства.

В прошлом году лауреатом стал Майкл Б. Джордан. Среди обладателей премии разных лет — Эдди Мерфи, Бетт Мидлер, Робин Уильямс, Стивен Спилберг, Ридли Скотт, Эми Адамс, Брэдли Купер, Шарлиз Терон и другие артисты.