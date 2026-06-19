Мазки кисти научились различать как отпечатки пальцев

Ученые разработали методику, позволяющую подтверждать подлинность картин по уникальной текстуре мазков, и успешно проверили ее на работах Винсента Ван Гога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Dejong / AP Фото: Peter Dejong / AP

Исследователи из Политехнического университета О-де-Франс превратили изображения восьми полотен художника в топографические карты поверхности и вычислили для каждой фрактальную размерность — меру сложности рельефа. Сопоставив 16 значений, команда получила своего рода эталонную цифровую подпись мастера.

Метод безошибочно подтвердил аутентичность картины «Закат в Монмажуре», признанную Музеем Ван Гога в 2013 году, и столь же уверенно указал на известную подделку «Пахари». Для дополнительной проверки ученые сравнили работы Ван Гога с гладкой манерой шведского живописца Давида Клеккер-Эренстраля — контраст в значениях оказался очевидным.

«Фрактальный анализ дает измеримый отпечаток мазка художника без необходимости брать образцы и нарушать целостность картины. Этот подход не заменит традиционную экспертизу, но значительно ее усилит»,— пояснил ведущий автор Франсуа Беркманс.

Поверхностная метрология, исторически развивавшаяся для машиностроения, предлагает музеям и аукционным домам менее инвазивный инструмент верификации. Он способен помочь и в случаях, когда нужно отличить руку человека от работы искусственного интеллекта.