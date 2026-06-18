Спустя 400 лет разрозненные рукописи да Винчи воссоединили в цифре

Онлайн-архив Leonardotheka 2.0 заработал в июне, объединив две главные коллекции наследия Леонардо да Винчи — «Атлантический кодекс» и около 600 листов из британской Королевской коллекции. Проект подготовили Музей Галилея во Флоренции, Виндзорский замок, Амброзианская библиотека в Милане и Леонардианская библиотека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Veneranda Biblioteca Ambrosiana Фото: Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Платформа дает перекрестный доступ к чертежам изобретений, анатомическим этюдам и пейзажным рисункам мастера, а также к полусотне цифровых реконструкций страниц, восстановленных до того вида, который они имели до вмешательства скульптора Помпео Леони в конце XVI века. Именно он разобрал записные книжки да Винчи и рассек листы, распределив технические записи в «Атлантический кодекс», а художественные — в виндзорскую коллекцию.

Исполнительный директор Музея Галилея Роберто Феррари подчеркнул, что проект создает прецедент: учреждения культуры сами управляют своим цифровым наследием, не перепоручая эту миссию коммерческим платформам. Первая версия архива с 1,2 тыс. листов кодекса действует с 2023 года; нынешнее обновление позволило впервые собрать разрозненные рукописи в едином виртуальном пространстве.