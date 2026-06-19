Шторма не будет
Кинопремьеры недели
Пока в большей части кинотеатров продолжает хозяйничать третий «Холоп», мы предлагаем и иные маршруты кинематографических путешествий. Например, посмотреть на Вторую мировую глазами метеоролога, побегать от зомби по тесным коридорам бизнес-центра, представить перестроечного «Курьера» с Марком Эйдельштейном в главной роли.
Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025
Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм
«Давление»
Режиссер Энтони Марас
О чем фильм: июнь 1944 года. Готовится крупнейшая в истории морская десантная операция, но больше всего тревог у главного британского метеоролога Джеймса Стэгга (Эндрю Скотт), понимающего, что на запланированную дату будет угроза похлеще немцев: сразу два надвигающихся шторма.
Кто снял: австралиец Энтони Марас, имя которого следовало бы запомнить еще в 2018 году, когда вышел его экшен-триллер по реальным событиям «Отель Мумбаи: Противостояние» с Девом Пателем и Арми Хаммером в главных ролях.
На что похоже: воспользуемся формулировкой американского кинокритика Питера Трэверса: «"Спасти рядового Райана" от мира метеорологии».
Кому понравится: тем, кто любит слышать знакомые истории с непривычных ракурсов.
«Ганди молчал по субботам»
Режиссер Юрий Зайцев
О чем фильм: у подростка Мота (Марк Эйдельштейн) первый жизненный кризис. Как будто из ниоткуда берется ощущение надвигающегося апокалипсиса, любимый дедушка впадает в деменцию, сестра собирается в Аргентину, мама ударяется во все тяжкие, а папа решает уйти из семьи. В качестве бунта парень приводит в квартиру немую бездомную (Дарья Екамасова). Все в шоке.
Кто снял: режиссер-дебютант Юрий Зайцев, до этого снимавший музыкальные клипы и видеоарт и получивший в 2019-м «Золотого орла» за короткометражку «Молодость».
На что похоже: на попытку сделать нового «Курьера» и «Ассу» одновременно, соединив безумства юности с насколько возможно острыми шутками про современность.
Кому понравится: поклонникам Марка Эйдельштейна (коих после фильма может и прибавиться), а также тем, кто в кино ценит не только результат, но и намерения.
«Колония»
Режиссер Ён Сан Хо
О чем фильм: конференция по биотехнологиям обернулась применением одной из разработок на практике. Вирус, от одного укуса превращающий людей в зомби, связанных коллективным разумом, распространился в стенах многоэтажного бизнес-центра и того и гляди вырвется наружу.
Кто снял: режиссер корейского суперхита «Поезд в Пусан» (2016), устроенного схожим образом — это тоже экшен-хоррор про зомби, под броской жанровой оберткой которого спрятан социальный месседж. На сей раз про искусственный интеллект.
На что похоже: от десятков и сотен других зомби-фильмов, «Колонию» отличает очень изощренная пластика зараженных (движения разработали хореографы, а статистами были профессиональные танцоры), заставляющая вспомнить лучшие выпуски шоу «Танцы».
Кому понравится: поклонникам герметичного жанрового кино, а также тем, кто любит выстраивать интеллектуальные концепции на примере простых фильмов.