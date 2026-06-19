Шторма не будет

Пока в большей части кинотеатров продолжает хозяйничать третий «Холоп», мы предлагаем и иные маршруты кинематографических путешествий. Например, посмотреть на Вторую мировую глазами метеоролога, побегать от зомби по тесным коридорам бизнес-центра, представить перестроечного «Курьера» с Марком Эйдельштейном в главной роли.

Текст: Павел Пугачев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

«Давление» Режиссер Энтони Марас О чем фильм: июнь 1944 года. Готовится крупнейшая в истории морская десантная операция, но больше всего тревог у главного британского метеоролога Джеймса Стэгга (Эндрю Скотт), понимающего, что на запланированную дату будет угроза похлеще немцев: сразу два надвигающихся шторма. Кто снял: австралиец Энтони Марас, имя которого следовало бы запомнить еще в 2018 году, когда вышел его экшен-триллер по реальным событиям «Отель Мумбаи: Противостояние» с Девом Пателем и Арми Хаммером в главных ролях. На что похоже: воспользуемся формулировкой американского кинокритика Питера Трэверса: «"Спасти рядового Райана" от мира метеорологии». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026 Фото: Studio Canal, Working Title Films Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026 Фото: Studio Canal, Working Title Films Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026 Фото: Studio Canal, Working Title Films Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026 Фото: Studio Canal, Working Title Films Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026 Фото: Studio Canal, Working Title Films Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026 Фото: Studio Canal, Working Title Films Следующая фотография 1 / 6 Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026 Фото: Studio Canal, Working Title Films Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026 Фото: Studio Canal, Working Title Films Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026 Фото: Studio Canal, Working Title Films Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026 Фото: Studio Canal, Working Title Films Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026 Фото: Studio Canal, Working Title Films Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026 Фото: Studio Canal, Working Title Films Кому понравится: тем, кто любит слышать знакомые истории с непривычных ракурсов.

«Ганди молчал по субботам» Режиссер Юрий Зайцев О чем фильм: у подростка Мота (Марк Эйдельштейн) первый жизненный кризис. Как будто из ниоткуда берется ощущение надвигающегося апокалипсиса, любимый дедушка впадает в деменцию, сестра собирается в Аргентину, мама ударяется во все тяжкие, а папа решает уйти из семьи. В качестве бунта парень приводит в квартиру немую бездомную (Дарья Екамасова). Все в шоке. Кто снял: режиссер-дебютант Юрий Зайцев, до этого снимавший музыкальные клипы и видеоарт и получивший в 2019-м «Золотого орла» за короткометражку «Молодость». На что похоже: на попытку сделать нового «Курьера» и «Ассу» одновременно, соединив безумства юности с насколько возможно острыми шутками про современность. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Следующая фотография 1 / 9 Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025 Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Кому понравится: поклонникам Марка Эйдельштейна (коих после фильма может и прибавиться), а также тем, кто в кино ценит не только результат, но и намерения.

«Колония» Режиссер Ён Сан Хо О чем фильм: конференция по биотехнологиям обернулась применением одной из разработок на практике. Вирус, от одного укуса превращающий людей в зомби, связанных коллективным разумом, распространился в стенах многоэтажного бизнес-центра и того и гляди вырвется наружу. Кто снял: режиссер корейского суперхита «Поезд в Пусан» (2016), устроенного схожим образом — это тоже экшен-хоррор про зомби, под броской жанровой оберткой которого спрятан социальный месседж. На сей раз про искусственный интеллект. На что похоже: от десятков и сотен других зомби-фильмов, «Колонию» отличает очень изощренная пластика зараженных (движения разработали хореографы, а статистами были профессиональные танцоры), заставляющая вспомнить лучшие выпуски шоу «Танцы». Кому понравится: поклонникам герметичного жанрового кино, а также тем, кто любит выстраивать интеллектуальные концепции на примере простых фильмов.