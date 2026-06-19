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Шторма не будет

Кинопремьеры недели

Пока в большей части кинотеатров продолжает хозяйничать третий «Холоп», мы предлагаем и иные маршруты кинематографических путешествий. Например, посмотреть на Вторую мировую глазами метеоролога, побегать от зомби по тесным коридорам бизнес-центра, представить перестроечного «Курьера» с Марком Эйдельштейном в главной роли.

Текст: Павел Пугачев

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

«Давление»

Режиссер Энтони Марас

О чем фильм: июнь 1944 года. Готовится крупнейшая в истории морская десантная операция, но больше всего тревог у главного британского метеоролога Джеймса Стэгга (Эндрю Скотт), понимающего, что на запланированную дату будет угроза похлеще немцев: сразу два надвигающихся шторма.

Кто снял: австралиец Энтони Марас, имя которого следовало бы запомнить еще в 2018 году, когда вышел его экшен-триллер по реальным событиям «Отель Мумбаи: Противостояние» с Девом Пателем и Арми Хаммером в главных ролях.

На что похоже: воспользуемся формулировкой американского кинокритика Питера Трэверса: «"Спасти рядового Райана" от мира метеорологии».

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Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Фото: Studio Canal, Working Title Films

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Фото: Studio Canal, Working Title Films

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Фото: Studio Canal, Working Title Films

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Фото: Studio Canal, Working Title Films

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Фото: Studio Canal, Working Title Films

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Фото: Studio Canal, Working Title Films

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Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Фото: Studio Canal, Working Title Films

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Фото: Studio Canal, Working Title Films

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Фото: Studio Canal, Working Title Films

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Фото: Studio Canal, Working Title Films

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Фото: Studio Canal, Working Title Films

Кадр из фильма «Давление». Режиссер Энтони Марас, 2026

Фото: Studio Canal, Working Title Films

Кому понравится: тем, кто любит слышать знакомые истории с непривычных ракурсов.

«Ганди молчал по субботам»

Режиссер Юрий Зайцев

О чем фильм: у подростка Мота (Марк Эйдельштейн) первый жизненный кризис. Как будто из ниоткуда берется ощущение надвигающегося апокалипсиса, любимый дедушка впадает в деменцию, сестра собирается в Аргентину, мама ударяется во все тяжкие, а папа решает уйти из семьи. В качестве бунта парень приводит в квартиру немую бездомную (Дарья Екамасова). Все в шоке.

Кто снял: режиссер-дебютант Юрий Зайцев, до этого снимавший музыкальные клипы и видеоарт и получивший в 2019-м «Золотого орла» за короткометражку «Молодость».

На что похоже: на попытку сделать нового «Курьера» и «Ассу» одновременно, соединив безумства юности с насколько возможно острыми шутками про современность.

Предыдущая фотография
Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

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Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кадр из фильма «Ганди молчал по субботам». Режиссер Юрий Зайцев, 2025

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Кому понравится: поклонникам Марка Эйдельштейна (коих после фильма может и прибавиться), а также тем, кто в кино ценит не только результат, но и намерения.

«Колония»

Режиссер Ён Сан Хо

О чем фильм: конференция по биотехнологиям обернулась применением одной из разработок на практике. Вирус, от одного укуса превращающий людей в зомби, связанных коллективным разумом, распространился в стенах многоэтажного бизнес-центра и того и гляди вырвется наружу.

Кто снял: режиссер корейского суперхита «Поезд в Пусан» (2016), устроенного схожим образом — это тоже экшен-хоррор про зомби, под броской жанровой оберткой которого спрятан социальный месседж. На сей раз про искусственный интеллект.

На что похоже: от десятков и сотен других зомби-фильмов, «Колонию» отличает очень изощренная пластика зараженных (движения разработали хореографы, а статистами были профессиональные танцоры), заставляющая вспомнить лучшие выпуски шоу «Танцы».

Кому понравится: поклонникам герметичного жанрового кино, а также тем, кто любит выстраивать интеллектуальные концепции на примере простых фильмов.

Предыдущая фотография
Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

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Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point

Кадр из фильма «Колония». Режиссер Ён Сан-хо, 2026

Фото: Midnight Studio, Midnight Studio, Smilegate, Wow Point