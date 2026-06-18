Проект «Источник. Новое звучание традиции» продемонстрирует аудиоразнообразие народов России

10 июня стартовал музыкальный проект «Источник. Новое звучание традиции» — инициатива «ON Лейбла». В течение двух месяцев, до 27 июля, еженедельно будут выходить синглы и клипы на русском, татарском, черкесском, коми-пермяцком, удмуртском и чувашском языках — всего восемь треков. Авторы проекта подчеркивают: это не реконструкция фольклора, а его стилизация — с современным звучанием, понятным молодой аудитории. 22 августа, ко Дню флага России, все песни объединят в общий плейлист, который выйдет на стриминговых платформах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба проекта «Источник. Новое звучание традиции» Фото: пресс-служба проекта «Источник. Новое звучание традиции»

Открыла проект коллаборация Matanya и Oligarkh — трек «Веснянка», составленный из народных куплетов разных областей России на единый сюжет о пробуждении природы и приходе весны. Народный вокал здесь соединен с электронным битом на стыке брейк-бита, UK garage и bass-музыки.

Продолжением проекта станет литературный сборник «Песни земли», который книжный сервис «КИОН Строки» запустит в сентябре: семь новелл российских авторов по мотивам мифов и легенд народов России будут выходить в аудио- и электронном формате еженедельно, а бумажное издание появится в октябре в издательстве «Полынь».

Проект приурочен к Году единства народов России и запущен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.