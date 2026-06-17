В Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову

Первый памятник автору культовых фильмов «Брат», «Брат-2», «Жмурки» и «Груз 200» установили в Екатеринбурге, где он родился и начинал свой путь на Свердловской киностудии. Скульптуру создал омский скульптор Мейрам Баймуханов.

Скульптура изображает режиссера сидящим в вагоне грузового трамвая — отсылка к сцене из фильма «Брат». По левую руку от него пишущая машинка — такая же, как та, на которой он писал сценарии. Внутри трамвая узнаваемый реквизит из дилогии «Брат» — обрез и свитер Данилы Багрова, граненый стакан. На стенках висят постеры фильмов Алексея Балабанова, афиши и обложки альбомов свердловских групп, песни которых были саундтреком к его работам.

«Есть мастера, есть профессионалы, которые знают, как строить кадр и как работать с актерами. Это большие художники, фильмы их живут долго, и работа с ними радость. А есть самородки. Вот как он работает — хрен его знает»,— удивился Никита Михалков, а также подчеркнул, что картинами Балабанова до сих пор интересуются даже подростки, потому что режиссер «высказывался данным ему Богом языком кинематографа».

Продюсер всех фильмов Алексея Балабанова Сергей Сельянов заметил, что режиссер сидит в очень узнаваемой позе: «Вот этот жест Алексея я очень хорошо знаю, потому что видел его долгие годы. Откуда узнал его Мейрам?»

Как рассказал господин Баймуханов, для подготовки к работе он смотрел интервью Алексея Балабанова и старался изобразить его именно таким, каким тот был в годы жизни в Свердловске. Например, на макете он был более ссутулившимся, но потом «помолодел». При этом однозначной трактовки своей работе он не дает. «Кто-то увидит динамику — мы ее закладывали за счет рельсов, кто-то увидит статику — одиноко сидящую фигуру. Любая фигура зависит от зрителя»,— сказал господин Баймуханов.

Бывшая жена режиссера Ирина Балабанова заметила удачный выбор места для памятника. Поблизости находится роддом, где родился Алексей Балабанов, дом, где он жил, его школа и институт курортологии и физиотерапии, в котором работала мама режиссера. «Словом, все тропки здесь исхожены. С возвращением, Алеш».

Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге планировали создать с 2024 года. Эскиз Мейрама Баймуханова выбрали на конкурсе со второго раза — на первом этапе комиссия отсеяла все работы. Изначально планировали поставить памятник рядом со Свердловской киностудией, однако потом место сменили. Само открытие приурочено к Году уральского рока, поскольку многие песни групп Свердловского рок-клуба звучат в фильмах Алексея Балабанова.

Анна Капустина, Екатеринбург