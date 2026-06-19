«Дети пробуют здесь сделать все, что принципиально недоступно им в городе»

С 25 по 28 июня 2026 года в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области пройдет фестиваль современного искусства и ленд-арта «Архстояние Детское». Его тема в этом году — «Время резиновое». Weekend поговорил с инициатором и генеральным продюсером фестиваля Юлией Бычковой о том, зачем все это нужно, в чем современность искусства, а в чем его своевременность — и кто что поджигает.

Беседовала Анна Черникова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Инициатор и генеральный продюсер фестиваля современного искусства и ленд-арта «Архстояние Детское» Юлия Бычкова Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Юлия Бычкова на фестивале «Архстояние Детское» Фото: Анатолий Козьма Следующая фотография 1 / 2 Инициатор и генеральный продюсер фестиваля современного искусства и ленд-арта «Архстояние Детское» Юлия Бычкова Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Юлия Бычкова на фестивале «Архстояние Детское» Фото: Анатолий Козьма

Первое «Архстояние Детское» прошло в 2014 году. То есть сам фестиваль сегодня — уже не ребенок, а подросток. Доставляет вам хлопоты?

Да, фестиваль взрослеет. Но не на уровне эмоции. Скорее на уровне организации и подхода. Однако внутри проекта мы стараемся сохранить непосредственную чувственность и сами оставаться детьми — на всех этапах его проектирования. От придумывания темы до развития в разных направлениях.

Как возникает тема?

Детское «Архстояние» первоначально я посвятила моим детям — Петру и Дарье Кочуркиным. И затеяла все это для них — они меня вдохновили в 2013-м на придумывание всего. И по-прежнему темы и не только я черпаю из своего материнского опыта, из своих разговоров с детьми — а я с ними много и подробно общаюсь. Недавно я задумалась о том, насколько отличается ощущение времени у разных поколений. Да что там, насколько оно разное у каждого из нас и в течение всей жизни, и в течение одного года, и в течение даже одного дня.

Ведь на самом деле во многих религиях время отсутствует в принципе. А дайверы и космонавты вам расскажут, что оно отсутствует и глубоко под водой, и на орбите. Вот и у детей время течет совершенно иначе, чем у нас, взрослых. Вспомните казавшиеся в школе бесконечными учебные дни и недели. А во взрослой жизни мы уже в среду не помним, что было в понедельник. Вот все эти вопросы мы и решили поизучать с кураторами и с художниками. И выходит, на наш взгляд, серьезное исследование, достойное и взрослого проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Следующая фотография 1 / 3 Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец

Однако все же фестиваль детский...

Да, и он хорош тем, что мы можем серьезно рассуждать на серьезные темы, но при этом простым языком. У нас тут нет задачи кому-то что-то доказывать, с кем-то конкурировать, стремиться быть актуальными и опасаться злой критики. «Архстояние Детское» было в принципе придумано как некая антитеза взрослому фестивалю — который, кстати, в этом году пройдет в конце июля. И вот на нем все — и вопросы актуальности, и критика — стоит в полный рост и присутствует по полной программе. Так что это очень тяжелый и непростой контекст. А на детском фестивале мы меняемся ролями: взрослые могут стать детьми, а дети — учиться самостоятельности, свободе выбора и ответственности.

Получается, художники и архитекторы воспринимают участие в детском «Архстоянии» как некую попытку избежать критики?

Я бы смотрела шире — как на своеобразную попытку эскапизма. Но мы все-таки стараемся искренне говорить про те вещи, которые нас волнуют. За исключением политики, поскольку мы в принципе позиционируем «Никола-Ленивец» как пространство красоты и свободы, где политике нет места. И на детском «Архстоянии» уж тем более, потому что политика — это игры взрослых.

А в рамках детского «Архстояния» мы говорим о вечных ценностях, которые во все времена будут востребованы и устойчивы: сопереживание, соучастие, творчество без границ, любовь к природе, любовь к родителям, любовь к родине.

Вам наверняка задавали вопрос: «Детям вообще нужно современное искусство?» Что вы отвечаете?

На примере своих сына и дочери могу сказать, что дети — самые благодарные потребители современного искусства. Они еще не обременены контекстом, знаниями, ограничениями из взрослой жизни. Они очень искренне воспринимают происходящее перед ними и глубоко чувствуют его смысл.

И я не считаю, что есть водораздел между классическим и актуальным искусством для детей — им все одинаково интересно. И чем раньше вы начнете показывать многообразие этого мира ребенку, тем более устойчивым он будет к потреблению. И тем быстрее он выработает собственное отношение к тому, что ему нравится и что ему не нравится.

Так что нет современного или несовременного искусства. Это все — искусство. Есть вопрос глубины диалога. Современное искусство порой обеспечивает большую глубину. И мы с детьми говорим достаточно глубоко. Понятно, что мы следим за высказыванием, тут нет места некоторым темам, которые возможны при взаимодействии со взрослой аудиторией с более устойчивой психикой.

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Взрослое «Архстояние» за годы существования существенно преобразило ландшафт парка «Никола-Ленивец». Вы как-то готовите объекты парка к приезду детей? И остается ли в парке что-то после детской версии фестиваля?

По мере того как детское «Архстояние» крепчало, оно обрастало собственной коллекцией объектов. Но именно в парке из 54 существующих артобъектов только две — наследие детских форумов. Связано это в первую очередь с тем, что все же у парка есть определенная традиция. И она в том числе предполагает, что коллекцию формируют взрослые — в соответствии с выработанным за годы творческим методом, который рождался в течение долгих лет и через продолжительные диалоги о том, что подходит для «Никола-Ленивца», а что нет.

Зато детский фестиваль позволил нам сформировать некий «гастрольный набор», который можно перемещать с площадки на площадку, когда этого требует какой-то внешний проект.

Что касается постоянных объектов «Никола-Ленивца», то я как генеральный продюсер «Архстояния Детского» всегда настаиваю на том, чтобы кураторы встраивали фестивальные процессы в существующие объекты. Ведь они и проектировались так, чтобы была возможна интеграция любого художественного жеста — перформанса, инсталляции, мастер-класса.

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Когда вы инфраструктурно планируете детское «Архстояние», о чем вы думаете в первую очередь?

Нам очень важно, чтобы наша аудитория чувствовала себя безопасно и комфортно. И у этого комфорта есть определенные параметры. Самое важное, что мы смогли сделать за 12 лет существования проекта,— донести ценность и доступность происходящего даже до самых тревожных мам, которые раньше никогда не оставались на ночь в палатке в лесу. А вы понимаете, что на 7 тыс. человек — такова примерная численность гостей фестиваля — мы не в состоянии построить отель. Но вот уже который год семьи с удовольствием упаковываются и отправляются к нам в поход. То есть даже самые нежные московские девушки со своими маленькими детишками приезжают сюда жить в палатке.

И вот в поддержку этой ценности мы разрабатываем инфраструктуру — туалеты, души, умывальники, зеркала. Ведь мамам с утра нужно увидеть себя в зеркале и убедиться, что с ними все хорошо, потому что тогда и у всей семьи будет все хорошо. Еще мы продумываем специальное меню. Мы обязательно обрабатываем всю территорию фестиваля от клещей и всяких гадов. У нас всегда дежурит множество карет скорой помощи и работает служба безопасности. Разработана специальная система поиска ребенка, если он потерялся на огромной фестивальной территории.

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В чем ее суть?

Каждому ребенку на входе выдается наклейка на одежду или на что угодно — важно, чтобы это что-то было постоянно на ребенке. И туда вписывается телефон родителя.

Мобильная связь всегда работает? Вопрос из новой реальности.

Вообще, у нас стоят вышки всех четырех российских операторов сотовой связи, поэтому какая-то связь всегда есть — она крайне редко пропадает. Но еще же на площадке есть сотрудники безопасности с рациями и волонтеры, к которым можно обратиться, устроены информационные центры. Могу уверить: за 12 лет фестиваля ни одного принципиально трагичного случая у нас не было.

И это при том, что для детей на «Архстоянии» масса притягательного...

Да, для них тут сплошное поле экспериментов: они изучают ужей и лягушек, лезут в грязь, карабкаются на деревья, ловят бабочек, ну то есть пробуют здесь сделать все, что принципиально недоступно им в городе. Причем родители в это время могут спать — или присоединиться к своим же детям.

Сколько всего людей в команде фестиваля? И есть ли среди них представители каких-то экзотических специальностей?

Продюсеров и волонтеров около ста человек. Плюс команда парка, тоже человек сто. А если говорить про необычных специалистов, то у нас есть художники-пиротехники. Они из той самой артели «Никола-Ленивецкие промыслы», которую когда-то создавал вдохновитель нашего парка и всего «Архстояния» Николай Полисский из числа жителей окрестных деревень. И они все знают о том, как правильно разные конструкции поджигать, чтобы они равномерно, безопасно и красиво горели, на каком расстоянии расположить зрителей и так далее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Команда фестиваля «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Художник Николай Полисский и генеральный продюсер фестиваля современного искусства и ленд-арта «Архстояние Детское» Юлия Бычкова Фото: Катя Алагич Следующая фотография 1 / 2 Команда фестиваля «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Художник Николай Полисский и генеральный продюсер фестиваля современного искусства и ленд-арта «Архстояние Детское» Юлия Бычкова Фото: Катя Алагич

Поджигаете вы три раза в год, верно? На детское и взрослое «Архстояние» и на Масленицу?

Да, все так, мы родина большого огня. Мы любим поджигать, потому что нам это нравится, это наше корневое.

Ваш фестиваль самый большой в России подобного формата для детей?

Пожалуй, он единственный такой, который собирает у себя такое количество художников, архитекторов, режиссеров, музыкантов, работающих исключительно в жанре современной культуры для детей.

Например, у нас на площадке одновременно работают 30 мастерских, которые пропускают через себя весь этот прекрасный юный народ. Мастерские организованы ведущими музеями и художественными институциями столицы — это и Музей Москвы, и Музей архитектуры, и Музей импрессионизма, и центр «Зотов», и Литературный музей, и разные галереи. Все они наши партнеры, все они создают специальные программы на все дни работы фестиваля.

А еще у нас в программе театральные показы, цирковые шествия, детские дискотеки, спортивные зарядки, лекции для детей и их родителей. Фудкорт, конечно. А сжигаем мы в конце арт-объект, который сделан по эскизу ребенка—победителя нашего конкурса.

Что за конкурс?

Мы объявляем его каждый год. В этом было более 500 заявителей — дети от 2 до 15 лет. Есть несколько номинаций: «Лучший костюм», «Лучший объект современного искусства» — их мы будем показывать в Детской галерее современного искусства. А главная в этом году — «Самый большой арт-объект "Куча времени"». В ней победил девятилетний мальчик, который придумал проект «Черная дыра». И вот ее мы будем сжигать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Следующая фотография 1 / 2 Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец

Возникала ли в вашей практике необходимость уговаривать кого-то из взрослых поучаствовать в детском фестивале?

Такого точно не было никогда. Мы сразу приглашаем институции, которые работают на семейную аудиторию, так что все они с удовольствием соглашаются присоединиться. Есть те, кто прямо в последний вагон впрыгивает, очень просят успеть их включить — как, например, Еврейский музей в этом году.

А вот что было, так это отсутствие партнеров. Их фестиваль ждал лет восемь. У маркетологов многих брендов стоял какой-то блок: раз «Архстояние Детское», то на нем аудитория только дети. И мы никак не могли объяснить, что привозят туда детей родители, и платят за все тоже они. Конечно, что таить, мы в некотором смысле паразитируем на чувствах родителей, которые не готовы отказать своим детям — особенно если они работают, видят их только в выходные... Но это же обычная история для любого мероприятия под детей. И при этом семьи — очень платежеспособный срез общества, им интересны путешествия и нужны машины и квартиры и много что еще. Но вот эту ценность нашей аудитории мы до брендов доносили долго и с большим трудом. Сейчас ситуация получше.

И есть далеко идущие планы?

В следующем году мы точно будем мультиплицировать фестиваль — скоро вы услышите о нашей новой площадке. Пока не буду называть ни город, ни место. Но верю, что все случится, потому что у детского фестиваля потрясающая универсальная ДНК, в которой соединяются внутренний ребенок взрослого человека и безграничные возможности для самих детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Следующая фотография 1 / 2 Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец Фестиваль современного искусства и лэнд-арта «Архстояние Детское» Фото: предоставлено пресс-службой арт-парка Никола-Ленивец

Дадите три базовых совета тем, кто собирается на «Архстояние Детское»?

Во-первых, не забывайте, что вы едете на природу, и у нее нет плохой погоды. Так что все расстройства по поводу внезапного дождя, отсутствия солнца — если вдруг такое случится — лучше оставить в Москве и отправиться с ребенком на ваше лучшее приключение лета.

Во-вторых, не переживайте по поводу еды. Вы не просто сможете у нас вкусно поесть, но невероятно обогатите свою палитру кулинарного опыта, если попробуете блюда всех наших ресторанчиков на фудкорте.

Ну и в-третьих, не старайтесь попасть везде-везде и успеть на все-все. У нас обширная программа, и стать участником всех мероприятий невозможно. Отдайтесь интуитивному движению вашего тела в природе — куда вас поведут ноги, туда и отправляйтесь. Вы всегда найдете самое нужное для вас.