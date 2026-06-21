«Мы беспомощны, как покинутые дети, и многоопытны, как старики»

22 июня 1898 года родился Эрих Мария Ремарк. Солдат Первой мировой. Ветеран, ставший последовательным пацифистом. Писатель, давший голос потерянному поколению. Противник гитлеровской Германии, чьи книги жгли на площадях. Брат, чью сестру нацисты казнили за «подрыв военной мощи» страны и родство с одним из самых известных немецких антифашистов. Мужчина, повторно женившийся на бывшей спутнице, чтобы помочь ей покинуть Германию и избежать преследования. Weekend перечитал его тексты и прошел вместе с ним путь от восемнадцатилетнего призывника до одного из самых влиятельных пацифистов XX века — чтобы понять, какие вопросы о войне он задавал и какие ответы находил.

Составила Ульяна Волохова

4 Наконец наступил мир! Большой радости он тем не менее не вызывает. Кажется, что люди уже привыкли к войне. Она стала причиной смерти, подобно любой другой болезни. Немного неприятней, чем туберкулез легких. Дневник, 13 ноября 1918

3 То и дело вспыхивают мечты о благородной человечности, славе и воспитании народа. И вновь мертвая тишина, и снова ожидание конца. Опасность и ограничения делают это время не таким уж неприятным . Дневник, 21 октября 1918

1 Разве это достойный шаг, если я жертвую своей жизнью во имя абсурдной идеи, рассчитываясь за глупости государственных деятелей, во имя человека, которого уже давно отвергаю? Разве эта война не есть безумное извращение естественного положения вещей? Дневник, 1918, лето

5

Мы еще не успели пустить корни. Для других, тех, кто постарше, война — это временный перерыв, они могут ее мысленно перескочить. Нас же война подхватила и понесла, и мы не знаем, чем все это кончится. Пока что мы знаем только одно: мы огрубели, но как-то по-особенному, так что в нашем очерствении есть и тоска, хотя теперь мы даже и грустим-то не так часто.

«На Западном фронте без перемен», 1928

6

Кропп — философ. Он предлагает, чтобы при объявлении войны устраивалось нечто вроде народного празднества, с музыкой и входными билетами, как во время боя быков. Затем на арену должны выйти министры и генералы враждующих стран, в трусиках, вооруженные дубинками, и пусть они схватятся друг с другом. Кто останется в живых, объявит свою страну победительницей. Это было бы проще и справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют совсем не те люди.

«На Западном фронте без перемен», 1928

7

Мы перестали быть беспечными, мы стали ужасающе равнодушными. Допустим, что мы останемся в живых; но будем ли мы жить? Мы беспомощны, как покинутые дети, и многоопытны, как старики, мы стали черствыми, и жалкими, и поверхностными.

«На Западном фронте без перемен», 1928

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Макс Бекманн. «Объявление войны», 1914 Фото: Abby Aldrich Rockefeller Fund / MoMA Кристофер Ричард Уинн Невинсон. «Рассвет», 1914 Фото: Christopher Richard Wynne Nevinson Отто Дикс. «Военные инвалиды», 1920 Фото: MoMA Отто Дикс. «Ланс под бомбежкой», 1924 Фото: Gift of Abby Aldrich Rockefeller / MoMA Отто Дикс. «Перекличка возвращающихся с войны войск», 1924 Фото: Gift of Abby Aldrich Rockefeller / MoMA Следующая фотография 1 / 5 Макс Бекманн. «Объявление войны», 1914 Фото: Abby Aldrich Rockefeller Fund / MoMA Кристофер Ричард Уинн Невинсон. «Рассвет», 1914 Фото: Christopher Richard Wynne Nevinson Отто Дикс. «Военные инвалиды», 1920 Фото: MoMA Отто Дикс. «Ланс под бомбежкой», 1924 Фото: Gift of Abby Aldrich Rockefeller / MoMA Отто Дикс. «Перекличка возвращающихся с войны войск», 1924 Фото: Gift of Abby Aldrich Rockefeller / MoMA

8

Книга состоит из отдельных эпизодов, из часов и минут, из борьбы, страха, грязи, отваги, ужасной неизбежности, смерти и товарищества, и во всей этой мозаике слово патриотизм отсутствует лишь мнимо, так как простой солдат никогда об этом не говорит. Его патриотизм заключается в его деянии; он заключается в самом факте его присутствия на войне. Он проклинает и поносит войну, но он продолжает воевать, даже не имея надежды.

Письмо британскому генералу Яну Гамильтону о романе «На Западном фронте без перемен», 1 июня 1929

9

Я лишь хотел пробудить понимание судьбы того поколения, на долю которого выпали чрезвычайные трудности и которое после четырех лет смертей, борьбы и ужасов нашло свой путь в мирную область труда и прогресса. Тысячи и тысячи так этого и не смогли; многочисленные письма из разных стран это подтверждают. Но все эти письма говорят одно и то же: «Мы этого не смогли, поскольку не знали, что наша летаргия, наш цинизм, наши колебания, наше безверие, наше молчание, наше чувство разобщенности и нерешительности привели к растрате на войне силы нашей молодости. Но теперь мы найдем этот путь, потому что вы раскрыли нам в своей книге опасность, которая нас подстерегает: опасность разрушить самих себя. Осознание опасности и есть первый шаг ее избежания».

Письмо британскому генералу Яну Гамильтону о романе «На Западном фронте без перемен», 1 июня 1929

10

Между спящими солдатами спит и их оружие. И часто это оружие еще не утратило свою силу. Достаточно одного удара киркой. Достаточно один раз воткнуть лопату в землю, и все с глухим грохотом взлетает на воздух, свистят осколки, и смерть быстрой рукой хватает искателей. Уже многих разнесло в клочья, многие искалечены, и каждую неделю к ним прибавляются все новые и новые. Смерть, когда-то скосившая солдат, теперь сторожит могилы ею же убитых.

«Безмолвие вокруг Вердена», 1930

11

Никто не может желать повторения ужасов войны. Даже невероятный военно-технический прогресс не мог бы оправдать подобные мысли. Никаким благоразумием невозможно обосновать желательность наступления эпидемии, например чумы, чтобы предоставить медикам шанс продемонстрировать свое профессиональное умение.

«Тенденциозны ли мои книги?», 1931

12

Быть может, только потому вновь и вновь возникают войны, что один никогда не может до конца почувствовать, как страдает другой.

«Возвращение», 1931