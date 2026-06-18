«Пора узаконить союз народной песни и академической музыки»

21 июня в Концертном зале им. П.И. Чайковского коллектив Zventa Sventana исполнит русские народные песни в транскрипциях современных композиторов — и в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра, дирижировать которым будет Федор Безносиков. Zventa Sventana — музыкальный проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева, который занимается исследованием фольклора и его адаптацией для современной аудитории. Как музыканты дошли до идеи соединить народную песню и академическую музыку на главной площадке Московской филармонии, они рассказали в интервью Weekend.

Беседовала Полина Сурнина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Усачев и Тина Кузнецова

Фото: Московская филармония Юрий Усачев и Тина Кузнецова

Фото: Московская филармония

Как вы решили вывести народную песню на академическую сцену?

Тина Кузнецова: Мы относимся к народной песне как к чему-то очень ценному и живому одновременно. Нам интересно не сохранять ее под стеклом, а раскрывать заново — находить в ней новые масштабы звучания. Симфонический оркестр в этом смысле становится не украшением, а инструментом, который позволяет услышать глубину, драматургию и внутреннюю силу этой музыки.

Конечно, мы далеко не первые, кто прибегнул к идее взаимообогащения народной музыки и симфонического коллектива. У Zventa Sventana были легендарные предшественники — прежде всего «Русские сезоны» Сергея Дягилева.

Юрий Усачев: Балеты Игоря Стравинского послужили для нас мощным вдохновением, и в песнях Zventa Sventana даже можно услышать отголоски «Петрушки» и «Весны священной».

Т.К.: Нам близок и сам принцип, которым руководствовались создатели «Русских сезонов»: соединять традицию и самые современные художественные средства своего времени. Мы переняли этот новаторский подход и внедрили ряд новых творческих решений.

Что именно зритель услышит и увидит на концерте?

Ю.У.: Для Zventa Sventana очень важна работа с пространством, и на концерте 21 июня мы будем активно работать с саунд-дизайном.

Специальные эффекторы будут записывать фрагменты оркестровых партий или голос Тины, а затем воспроизводить их через отдельные акустические системы в зале. Это будет создавать неповторимое пространственное ощущение: звук будет буквально перемещаться вокруг слушателя.

Сейчас мы сидим на веранде и слышим, как где-то проходит электричка, кто-то играет в мяч — мы не фиксируем внимание на этих звуках, но именно из них складывается ощущение жизни. Нам интересно создать похожее ощущение и на концерте — когда музыка существует не только на сцене, а становится средой, внутри которой оказывается зритель.

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Почему вы решили пригласить современных композиторов, а не делать все аранжировки сами?

Т.К.: Для нас было предельно важно привлечь внимание современных композиторов к народной музыке, ведь они как никто способны раскрыть этот невероятно богатый пласт культуры. И оказалось, что для многих композиторов эта встреча давно назревала.

Например, Николай Попов еще в студенческие годы ездил в фольклорные экспедиции с легендарным исследователем Вячеславом Михайловичем Щуровым. В одном из разговоров он признался, что давно хотел обратиться к народной песне как к материалу для собственной музыки. Мы предложили ему «Сама иду по каменю» — традиционную карагодную песню Брянской области — и получили очень тонкое и неожиданное прочтение.

С Владимиром Горлинским нас уже связывает совместный опыт. Мы работали вместе в Архангельске над масштабным проектом «Коды реки. Северная Двина», где народные песни становились частью пространственной звуковой композиции. Тогда нас поразило, как Владимир умеет работать со звуком как со средой — и нам захотелось продолжить этот разговор уже внутри программы Zventa Sventana.

Ю.У.: Мы предложили Владимиру песню «Вир-вир». Несмотря на то, что она происходит из Смоленской области, ее мелодия и лад навевают мысли о Востоке. Владимир нас в очередной раз приятно удивил своим видением аранжировки — это будет очень интересно.

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Фото: Наташа Янкелевич, британская высшая школа дизайна Тина Кузнецова

Фото: Наташа Янкелевич, британская высшая школа дизайна

Чьих аранжировок в программе больше всего?

Т.К.: Наибольшее количество аранжировок предоставил Иван Наборщиков — замечательный скрипач, композитор и солист Московской филармонии. В рамках гранта «Ноты и квоты» он создал для нас целую народную сюиту из трех песен.

Также мы впервые поработали с Екатериной Хмелевской, о которой узнали благодаря фильму «Броненосец "Потемкин"». Как вы, может быть, знаете, сто лет картина была немой, и вот спустя век она торжественно обрела саундтрек, который как раз и написала Екатерина. Ее сочинение поразило нас тем, как оно оживило и осовременило ленту. Екатерина — настоящий мастер нагнетания, поэтому мы отдали ей песню, где как раз нужен саспенс — «Жена мужа не взлюбила». Это архаичная, еще дохристианская песня, которую исполняли во время аграрного обряда вождения стрелы. Она завершает первое отделение.

В трек-листе концерта 15 композиций. Много ли из них зазвучит в абсолютно новой аранжировке?

Ю.У.: Некоторые из песен живут с нами уже много лет, и аранжировка для оркестра ложится поверх уже существующей музыкальной идеи. Но часть программы составляют совершенно новые работы. Например, «Кумушки пьют» Алексея Ретинского — это настоящее путешествие по миру классической музыки.

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Фото: Юлия Солодовникова Выступление музыкального коллектива Zventa Sventana

Фото: Юлия Солодовникова

Как вам кажется, в чем актуальность вашей программы сегодня?

Т.К.: Проект Zventa Sventana показывает своим успешным существованием, что народная песня всегда актуальна. А современные аранжировки, технологии, коллаборации с молодыми российскими композиторами дают ей новую жизнь, делают вновь любимой.

Ю.У.: Мы развиваем очень важное направление для российской музыкальной культуры. С одной стороны, мы увеличиваем аудиторию аутентичной народной песни, знакомим широкую публику с собственным культурным наследием.

С другой — создаем новые интерпретации, не разрушая первоначальные смыслы. Фольклор никогда не был неподвижным — он всегда менялся, обрастал новыми интонациями, переходил от человека к человеку, от поколения к поколению. Для нас важно доказывать на личном примере, что не надо бояться народной песни и пора узаконить ее союз с академической музыкой.

Юрий, вы будете на сцене?

Ю.У.: Да, я буду в центре ударной группы — среди самых громких участников процесса. Также у меня будет барабанная палочка и басовый том — я исполню одну партию. Слава богу, когда-то я учился по классу ударных в музыкальной школе. Так что с одной палочкой я точно справлюсь. (Смеется.)

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Фото: Наташа Янкелевич, британская высшая школа дизайна Тина Кузнецова

Фото: Наташа Янкелевич, британская высшая школа дизайна

Что еще удивит зрителя на концерте?

Ю.У.: В этот раз мы подготовили субтитры. Поскольку мы работаем со старинной деревенской песней, некоторые слова могут восприниматься непривычно. Нам хотелось, чтобы зрители могли следить не только за звучанием, но и за смыслом — поэтому тексты появятся прямо в пространстве зала.

Т.К.: Также на концерте будет представлен специальный буклет: гости смогут узнать о происхождении каждой песни, где она была записана, и контекст, в котором она первоначально звучала. Мы также включили полные тексты. В народной традиции песню часто исполняют не целиком — это абсолютно естественно для устной культуры. Но иногда один найденный в архиве куплет способен полностью изменить смысл произведения.

Ю.У.: В фольклоре у песни может быть множество вариантов. Сегодня бабушка спела так, а завтра ее подружка чуть-чуть по-другому. А потом они спели вместе и вспомнили, что было еще два куплета.

Т.К.: Работая над концертом, мы объединили вокруг себя множество талантов из совершенно разных творческих областей. К примеру, сценический образ для меня создают студенты Британской высшей школы дизайна. В прошлом году мы уже сотрудничали в рамках проекта «Код костюма», где переосмыслялись элементы русской традиционной одежды. Тогда результат оказался настолько интересным, что захотелось продолжить диалог.

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Фото: Наташа Янкелевич, британская высшая школа дизайна Тина Кузнецова

Фото: Наташа Янкелевич, британская высшая школа дизайна

У вас есть ритуал в день концерта?

Т.К.: Я предпочитаю найти тихую гримерку и настроиться, побыть наедине с собой, вспомнить, для чего мы здесь.

Ю.У.: Будешь волноваться? Я всегда волнуюсь, но когда выхожу на сцену, перестаю.

Интересно, что до Zventa Sventana я всю жизнь занимался электронной музыкой и никогда не волновался, все шло легко и по плану. Но с появлением народной музыки я стал испытывать некое чувство волшебства. Теперь я никогда не знаю, что может случиться, и это очень ценно.

Будете ли вы повторять эту программу?

Ю.У.: Мы хотели бы проехать с ней по стране. Уверен, это произойдет в обозримое время.

Т.К.: Когда мы гастролируем с нашими концертами по России, нам хочется подсвечивать местные традиции, показывать людям их уникальное и неповторимое богатство. Когда я приезжаю в тот или иной регион, иногда выясняется, что я знаю чуть больше о локальной культуре, чем местные жители. Знаю, какой у них был местный костюм, народные песни. Мне кажется прекрасной идея, что человек однажды придет в большой концертный зал — и вдруг услышит со сцены песню своего родного места.