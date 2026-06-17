Snapchat выпустил очки дополненной реальности за 2195 долларов

Компания Snap Inc., известная по соцсети Snapchat, на выставке Augmented World Expo 2026 представила очки Specs, на их разработку ушло больше десяти лет. Рекламную кампанию снял американский фотограф Стивен Майзель, в ней приняли участие баскетболист Джимми Батлер, английская певица Имоджен Хип, корейская модель и актриса Чон Хо Ён, рэпер и певец Джек Харлоу и модель Кайя Гербер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Snapchat Фото: Snapchat

Очки изготовлены из материала TR90 (известного как «пластиковый титан») и доступны в двух размерах (47 мм и 52 мм) для узкой и широкой посадки, при этом вставки для линз с диоптриями съемные. Для самих очков компания уже разработала более сотни приложений дополненной реальности: среди них есть программа с подсказками для игры в гольф PuttView, интерактивные исторические материалы, например про «Аполлон-11», образовательные инструменты вроде Vector Fields и многие другие.

Электрохромные стекла меняют цвет с прозрачного на тонированный за десять секунд, обеспечивая защиту глаз. Очки воспроизводят не только аудио и видео, но и подключают инструменты ИИ, Bluetooth и другие функции. В комплект также входит зарядный чехол.

Очки уже доступны для предзаказа на сайте бренда, а осенью впервые появятся в продаже в США, Великобритании и Франции.