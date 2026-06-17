Мюзикл «Паддингтон» с механическим медведем привезут в Нью-Йорк

Спектакль Люка Шеппарда основан на книге Майкла Бонда 1958 года «Медведь по имени Паддингтон» и известной экранизации 2014 года. Премьера состоялась в Лондоне в прошлом ноябре — за минувшее время постановка получила девять премий WhatsOnStage и была удостоена премии Critics’ Circle как лучший новый мюзикл. Музыку сочинил британский композитор Том Флетчер, а продюсированием мюзикла занялась Соня Фридман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @perssonphotography / @paddingtonthemusical Фото: @perssonphotography / @paddingtonthemusical

Идея поставить мюзикл появилась у сопродюсера Элизы Ламли в 2016 году. Главной задачей было перенести анимационного героя на сцену, сохранив его форму и характер. Куклу Паддингтона ростом 1,2 м создала художница по костюмам Тара Зафар. Ею управляют два актера: Арти Шах отвечает за движения, а Джеймс Хамид за мимику и голос через дистанционный пульт. Медведь также появлялся на вручении премии BAFTA в этом году в качестве соведущего церемонии.

Показы состоятся в бродвейском Театре Аль Хиршфельда с 30 марта 2027 года. Цена билетов — от $69. Между тем показы в театре «Савой» в Лондоне продлятся до февраля 2028 года.