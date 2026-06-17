Том Холланд официально подтвердил брак с Зендеей

Об этом актер сообщил в новом интервью Esquire. Месяцем ранее разошлись фейковые ИИ-фотографии со свадьбы пары на озере Комо, которые собрали уже более 10 млн лайков в соцсетях. Когда актера спросили о них напрямую, он сделал паузу, а затем ответил, что его близкие на самом деле присутствовали на настоящей церемонии, поскольку «они все там были».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Слухи о свадьбе впервые появились в марте, когда давний друг и стилист Зендеи Лоу Роуч на красной ковровой дорожке Actor Awards заявил журналистам Access Hollywood: «Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили» — и позже повторил это на «Оскаре». Сама Зендея публично свой брак никак не комментировала, но и не отрицала его: как, например, в интервью Джимми Киммелу, когда актриса обсуждала поддельные ИИ-фото.

Пара познакомилась на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в 2016 году, отношения официально подтвердила в 2021-м, а о помолвке стало известно после церемонии «Золотой глобус» 2025 года. Сейчас оба снимаются в фильме «Человек-паук: Новый день», где Холланд исполнит главную роль. Премьера состоится 31 июля.