ИИ помог ботаникам ускорить спасение растений от вымирания

Искусственный интеллект и масштабная оцифровка гербарных коллекций дают ученым реальный шанс опередить исчезновение жизненно важных видов, говорится в новом докладе Королевских ботанических садов Кью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Royal Botanic Gardens Фото: Royal Botanic Gardens

Анализ 8 млн цифровых образцов с помощью ИИ выявил, что из-за изменения климата цветение смещается в среднем на 2,5 дня за десятилетие. Это ломает вековые связи растений с опылителями: например, в Индии синхронное цветение терминалии метельчатой сократилось вдвое. Одновременно технологии позволяют получать геномы из музейных грибов возрастом 180 лет, открывая «геномную золотую жилу» для поиска новых лекарств и предсказания эпидемий.

Кью полностью оцифровал свои 7,4 млн образцов, включая сборы Чарльза Дарвина. Сегодня в мире онлайн доступны 145 млн записей — но это лишь 16% всех гербарных фондов. По мнению ученых, до 40% из 70 тыс. оцененных видов растений находятся под угрозой, еще около 100 тыс. видов растений и примерно 2 млн грибов остаются неоткрытыми.