Луна, Венера и Юпитер сблизятся на закатном небе столицы

Вечером 17 июня москвичи смогут увидеть сближение трех ярких объектов — серпа Луны, Венеры и Юпитера. Они появятся в западной части небосвода вскоре после захода Солнца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко пояснила, что такое явление астрономы называют соединением. С точки зрения земного наблюдателя светила визуально располагаются близко друг к другу, тогда как в реальном космическом пространстве дистанции между ними остаются колоссальными. Специалист подчеркнула: наблюдать тройку можно без какой-либо оптики, невооруженным глазом, главное — ясная погода.

В 2026 году это не единственное заметное астрономическое событие. В ночь с 12 на 13 августа жители России увидят пик метеорного потока Персеиды и парад из шести планет. Условия для наблюдений будут особенно благоприятными — пик придется на новолуние, и небо останется предельно темным.