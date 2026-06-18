В Хакасии обнаружили древний наскальный рисунок человеческого лица

На Сорских столбах в Хакасии археологи нашли выполненное красной охрой стилизованное лицо — личину, аналогов которой среди скальных рисунков раньше не встречалось. Изображение оставили носители окуневской культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников пояснил: прежде подобные рисунки попадались только на плитах из погребений. «Таких рисунков ранее на скалах не встречалось»,— подчеркнул он. Первые петроглифы на Сорских столбах зафиксировали еще в 2025 году, однако плоскость с личиной заметили только сейчас. По аналогиям с находками из ранних окуневских могильников на реке Уйбат изображение датировали серединой III тысячелетия до нашей эры.

Окуневская культура существовала около 4 тыс. лет назад в Минусинской котловине. Самым известным ее памятником остается Шалоболинская писаница, где среди наскальных рисунков встречаются антропоморфные фигуры, быки, лоси и мифические существа.