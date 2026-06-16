Какой она выставкой была

Мультиформатная выставка «Великая Всероссийская» приурочена к 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде — когда-то последней в своем роде и самой масштабной.

Текст: Елена Ковалева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция мультиформатной выставки «Великая Всероссийская»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экспозиция мультиформатной выставки «Великая Всероссийская»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За всю историю проведения Всероссийских выставок только шестнадцатая получила титул «Великой». Она проходила с 28 мая (9 июня по новому стилю) по 1(13) октября 1896 года в слободе Кунавино, в районе современного парка им. 1 Мая в Нижнем Новгороде, который оказался первым нестоличным городом, принявшим подобное событие. Площадь выставки превышала 80 га, для нее построили более 170 павильонов. За четыре месяца «витрину России» посетили свыше 1 млн человек. До 1 июня билет стоил 1 руб. (около 8 тыс. руб. на современные деньги), затем цену снизили до 30 копеек. При этом четверть посетителей попала на выставку бесплатно — это были рабочие, приехавшие обучаться и обмениваться опытом.

Всероссийская выставка дала импульс к созданию Нижегородского городского художественного и исторического музея и постройке нового здания драматического театра, запуску двух фуникулеров и движения самоходных трамваев по городу — раньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве.

«Никогда наша страна не демонстрировала себя миру в таком многообразии: это были и промышленность, и сельское хозяйство, и просвещение, и наука, и благотворительность — все было здесь, в Нижнем Новгороде. Работавший на выставке великий ученый Дмитрий Менделеев говорил, что исследовать выставку должен каждый вдумчивый русский»,— рассказывает профессор Нижегородского архитектурно-строительного университета, краевед и вдохновитель юбилейного проекта Татьяна Виноградова. Ее дед публицист Василий Виноградов был хроникером исторической выставки и издавал иллюстрированные путеводители по ней.

Центральный павильон перевезли из Москвы: так было дешевле. Впоследствии его частично перенесли на Стрелку, остовы двух пакгаузов тут обнаружили в 2015-м процессе облагораживания территорий при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Постройки реконструировали, превратив в концертную площадку и выставочный павильон.

Современная выставка «Великая Всероссийская» развернута как раз в одном из этих пакгаузов. Экспозиция, в которой собраны более 100 экспонатов, готовилась более трех лет, говорит ее научный куратор Татьяна Мартынова. Партнерами выставки выступили более 50 институций, в том числе Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей Москвы, Музей архитектуры им. А.В. Щусева, Театральный музей им. А.А. Бахрушина, Центральный музей железнодорожного транспорта РФ, Политехнический музей, Военно-медицинский музей Минобороны РФ, а также музеи Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Иркутска, Самары, Симферополя, Нижнего Новгорода, частные коллекции и архивы.

В пространстве пакгауза встречаются история и цифра, классическое музейное повествование и иммерсивное погружение. Сценография выстроена по хронологическому принципу и ведет посетителя сквозь 130 лет истории через шесть разделов: от предпосылок и организации выставки к настоящему — и будущему.

«В центре проекта — не ностальгия, а связь эпох. Мы показываем, как идеи, представленные в 1896-м, продолжают работать сегодня: в промышленности, транспорте, связи, городских технологиях. Для посетителя это возможность увидеть не набор дат и фамилий, а протяженную линию развития — от первых инженерных прорывов до современных технологических решений»,— говорит технический и креативный продюсер выставки «Великая Всероссийская» Дмитрий Горинов.

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Одна из тематических зон — техническая, тут можно рассмотреть шлем водолазного снаряжения системы Денайруза, дромоскоп Крылова (вычисляет и воспроизводит зависимость девиации компаса от курса судна), модель самолета Можайского, трубку Сименса, велосипед «Россия», детализированную копию первого российского автомобиля Яковлева и Фрезе с двигателем внутреннего сгорания, макет водонапорной башни Шухова, генератор переменного тока, щитовой вольтметр, грозоотметчик Попова (обнаруживает и регистрирует электрические колебания) и другое оборудование.

Отдельного внимания заслуживает макет территории выставки, выполненный с помощью современной 3D-печати в масштабе 1:400. Рядом — несколько планшетов с приложением, которое благодаря технологии дополненной реальности оживляет макет, знакомит с ключевыми экспонатами и позволяет увидеть отдельные сцены выставочной жизни. Также посетители могут осмотреть исторические павильоны в VR-зале и получить свой портрет от ИИ в стилистике рубежа XIX–XX веков.

Центральное место в художественном разделе занимает работа Виктора Васнецова «Ковер-самолет», она же демонстрировалась на выставке 1896 года. Художник создал работу по заказу мецената Саввы Мамонтова для зала заседания управления Донецкой железной дороги, но там ее не приняли, решив, что полотно слишком легкомысленное для их серьезной организации. Мамонтов выкупил картину для своей коллекции и позже представил ее в Нижнем Новгороде. Сейчас она хранится в Нижегородском художественном музее.

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Также в художественном разделе представлены образцы ткани из альбома Товарищества Куваевской ситцевой мануфактуры, репродукция картины «Воззвание Минина» Константина Маковского, кресло с подлокотниками-топорами и надписью «Тише едешь, дальше будешь», сувенирные платки, царь-ложка, сделанная семеновскими мастерами, детальная карта европейской части России, портрет нижегородского фотографа Максима Дмитриева и камера, на которую он, предположительно, документировал выставку.

В кинозале крутятся несколько черно-белых фильмов, и самый главный из них — «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер. Премьера состоялась во Франции в январе 1896 года, а уже в мае его презентовали в Нижнем Новгороде.

Связь времен и преемственность идей призван подсветить зал современных технических разработок нижегородских предприятий. Тут свои достижения XXI века показывают верфи «Красное Сормово», Научно-производственный центр беспилотных авиасистем (НПЦ БАС), Горьковская железная дорога, Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева (ЦКБ по СПК), «Хохломская роспись», «Росатом» и «Русполимет». Также посетители могут увидеть модели трамвая и электробуса «Минин», которые собираются на российско-белорусском предприятии «Нижэкотранс» в Ворсме.

Выставка открыта до 4 ноября.