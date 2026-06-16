Работы трех поколений петербургских художников покажут в KGallery

17 июня в петербургской KGallery откроется выставка «Окно, в котором... Собрание Власовых — Шишмаревой» — проект, посвященный художественной династии — ровеснице XX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Борис Власов, «Интерьер (окно)» Фото: предоставлено KGallery Александр Яковлев, «Зебу» Фото: KGallery Валентин Серов, «Этюд с лошадью» Фото: предоставлено KGallery Татьяна Шишмарева, «Окно в городе» Фото: предоставлено KGallery Следующая фотография 1 / 4 Борис Власов, «Интерьер (окно)» Фото: предоставлено KGallery Александр Яковлев, «Зебу» Фото: KGallery Валентин Серов, «Этюд с лошадью» Фото: предоставлено KGallery Татьяна Шишмарева, «Окно в городе» Фото: предоставлено KGallery

В экспозиции — около 150 работ трех поколений семьи Власовых — Шишмаревой и их ближайшего окружения. Объединяющий мотив — окно дома в Комарово, которое писали все члены династии: от основателей Татьяны Шишмаревой и Василия Власова до их внучки Татьяны Власовой. Помимо семейных работ, в собрание вошли произведения Валентина Серова, Бориса Григорьева, Владимира и Сарры Лебедевых, Николая Лапшина, Николая Тырсы и других мастеров — коллег и друзей, с которыми Власовы и Шишмарева сблизились еще в 1920-е годы в Детгизе.

Пространство галереи воссоздаст атмосферу фамильного дома — с холстами, оконными рамами и велосипедом сына Бориса, одного из заметных художников эпохи оттепели. Параллельно в экспозиции прозвучит документальный аудиоспектакль по мотивам дневников членов семьи — в исполнении Андрея Шимко и Марины Солопченко.

Выставка проработает до 13 сентября.