Байопик «Майкл» сместил «Богемскую рапсодию» с трона

Биографическая драма «Майкл» о поп-короле с его племянником Джаафаром Джексоном в главной роли официально стала самым кассовым музыкальным фильмом в истории. К 14 июня лента собрала в мировом прокате $932,2 млн, свидетельствуют данные Lionsgate. Предыдущее достижение принадлежало «Богемской рапсодии» 2018 года с Рами Малеком — та картина заработала $911 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Майкл» (2026)

Фото: GK Films, Universal Pictures, Lionsgate Productions Кадр из фильма «Майкл» (2026)

Фото: GK Films, Universal Pictures, Lionsgate Productions

За минувший уикенд лента принесла $4,1 млн в Северной Америке и $6,7 млн в Японии, где премьера состоялась 12 июня. В России фильм стартовал 28 мая и к середине июня уже превысил рубеж в 1 млрд руб. За уикенд с 11 по 14 июня касса пополнилась на 231,9 млн руб., что обеспечило второе место после третьего «Холопа».

Режиссер Антуан Фукуа обошел обвинения Майкла Джексона в сексуальном насилии, сосредоточившись на его восхождении и отношениях с отцом. Сюжет обрывается на туре «Bad» в 1988 году — за пять лет до того, как разразился первый публичный скандал вокруг певца. Критики встретили картину прохладно, однако зрители вынесли иной вердикт: апрельский дебют в США принес рекордные для музыкального байопика $97 млн за первый уикенд.