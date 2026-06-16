Настольный коврик Николая II с автографом выставят на торги в Москве

Стартовая цена лота — 700 тыс. руб. Кожаный бювар (он же накладка на письменный стол) станет одним из центральных лотов аукционного дома «Литфонд». В него входит авторский отпечаток фотографии Николая II в мундире капитана 1-го ранга Гвардейского экипажа, выполненный в петербургском ателье Левицкого в 1894 году. На снимке сохранился подлинный автограф императора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аукционный дом «Литфонд» Фото: Аукционный дом «Литфонд»

В комплект также включены официальный портрет императрицы Марии Федоровны, датская открытка с ее изображением на вилле Видере, а также открытка с великой княжной Ольгой Александровной и ее первым супругом Петром Ольденбургским.

Среди других лотов — посольский отчет голландского дипломата Бальтазара Койэтта о миссии ко двору Алексея Михайловича в 1675 году (стартовая цена — 600 тыс. руб.), прижизненный сборник Николая Клюева «Мирские думы» с дарственной надписью критику Дмитрию Философову (500 тыс. руб.), а также дебютный поэтический сборник Осипа Мандельштама «Камень», изданный тиражом всего 600 экземпляров (от 400 тыс. руб.), и десятитомное собрание сочинений Александра Островского из библиотеки Александра Бенуа (250 тыс. руб.).

Торги пройдут 18 июня.