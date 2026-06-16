Гитариста The Rolling Stones обязали перекрасить его розовую дверь в черный

Как сообщает Daily Mail, Ронни Вуд должен перекрасить входную дверь своего дома в Лондоне после предписания местных властей. Причиной стало нарушение правил, регулирующих внешний облик зданий в историческом районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rob Grabowski / Invision / AP Фото: Rob Grabowski / Invision / AP

Музыкант изменил цвет двери без согласования, что противоречит требованиям, действующим для объектов в зоне охраны архитектурного наследия. В результате муниципалитет обязал Вуда вернуть прежний внешний вид фасада.

Подобные нормы в Лондоне строго контролируют любые изменения, затрагивающие исторические здания, включая даже такие детали, как цвет дверей и оконных рам. В случае невыполнения предписания владельцу может грозить штраф в размере £30 тыс. (около $40 тыс.).

Издание нашло в этой истории совпадение с известной песней 1966 года The Rolling Stones — «Paint It Black», где есть строчка I see a red door / And I want it painted black («Я вижу красную дверь, и я хочу, чтобы ее покрасили в черный»).

Сам Вуд ситуацию публично не комментировал.