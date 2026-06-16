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Сара Джессика Паркер получила почетную степень доктора искусств, не имея высшего образования

Награду актрисе присудил Северо-Западный университет за многолетнюю поддержку искусства и гуманитарных наук. Декан Школы коммуникаций Э. Патрик Джонсон представил актрису как «титана» индустрии. На церемонии Паркер также выступила с речью перед выпускниками. «Я не получила высшего образования, поэтому во многом чувствую себя неподготовленной»,— призналась она. При этом актриса сравнила свои ощущения с состоянием выпускников, стоящих на пороге новой жизни. По ее словам, страх, неуверенность и ощущение нехватки опыта — естественная часть этого этапа: «Некоторые из величайших триумфов и моментов настоящего удовлетворения начинаются с попыток сделать то, что действительно пугает».

Фото: AP

Фото: AP

Паркер также говорила о важности человеческих связей, оригинального мышления и настойчивости, призвав выпускников 2026 года не полагаться исключительно на технологии. Она отметила, что не может гарантировать им безоблачное будущее, но может признать их самостоятельность и проделанный путь.

«Что, если вам удастся сохранить свою индивидуальность и остаться тем человеком, которым вы стали на этом пути? Помните: даже когда вас захлестывают амбиции, именно вы способны справиться со всем. Вы сделали это по-своему — выстроили собственный путь, сформировали уникальный взгляд и прошли через сомнения, чтобы стать взрослыми»,— сказала Паркер и добавила в завершение, что особенно остро чувствует этот момент как родитель: ее сын недавно окончил колледж, а две дочери только готовятся к поступлению.

Фотогалерея

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С мужем, актером Мэтью Бродериком, на вечеринке в Нью-Йорке по случаю открытия виртуального музея, посвященного итальянскому модельеру Валентино, 2011 год

С мужем, актером Мэтью Бродериком, на вечеринке в Нью-Йорке по случаю открытия виртуального музея, посвященного итальянскому модельеру Валентино, 2011 год

Фото: Carlo Allegri / Reuters

С коллегами по сериалу «Секс в большом городе» Кристин Дэвис (слева) и Ким Кэтролл

С коллегами по сериалу «Секс в большом городе» Кристин Дэвис (слева) и Ким Кэтролл

Фото: Darren Star Productions

Слева направо: певица Шерил Кроу, комиссар Главной лиги бейсбола Бад Селиг и актриса Сара Джессика Паркер на церемонии открытия матча всех звезд в Нью-Йорке, 2008 год

Слева направо: певица Шерил Кроу, комиссар Главной лиги бейсбола Бад Селиг и актриса Сара Джессика Паркер на церемонии открытия матча всех звезд в Нью-Йорке, 2008 год

Фото: Mike Segar / Reuters

На презентации коллекции Calvin Klein на Неделе моды в Нью-Йорке, 2017 год

На презентации коллекции Calvin Klein на Неделе моды в Нью-Йорке, 2017 год

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Кадр из фильма «Марс Атакует», 1996 год

Кадр из фильма «Марс Атакует», 1996 год

Фото: Tim Burton Productions

С ученицами школы Мартина Лютера Кинга-младшего во время шоу талантов в Портленде, 2014 год

С ученицами школы Мартина Лютера Кинга-младшего во время шоу талантов в Портленде, 2014 год

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке на гала-вечере, посвященном открытию выставки «Китай: Сквозь зеркало», 2015 год

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке на гала-вечере, посвященном открытию выставки «Китай: Сквозь зеркало», 2015 год

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Кадр из фильма «Клуб первых жен», 1996 год

Кадр из фильма «Клуб первых жен», 1996 год

Фото: Paramount Pictures

Кадр из сериала «Развод», 2016 год

Кадр из сериала «Развод», 2016 год

Фото: Kapital Entertainment

На месте реконструкции Большого театра в Москве. В 2011 году актриса приезжала в Россию для продвижения своего фильма «Я не знаю, как она это делает»

На месте реконструкции Большого театра в Москве. В 2011 году актриса приезжала в Россию для продвижения своего фильма «Я не знаю, как она это делает»

Фото: Ivan Burnyashev / Reuters

На съемках фильма «Секс в большом городе» с актрисой Синтией Никсон (слева), 2007 год

На съемках фильма «Секс в большом городе» с актрисой Синтией Никсон (слева), 2007 год

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В Нью-Йорке во время выхода на поклон после спектакля «Plaza Suite», 2022 год

В Нью-Йорке во время выхода на поклон после спектакля «Plaza Suite», 2022 год

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Кадр из сериала «И просто так..», ставшего продолжением «Секса в большом городе», 2021 год

Кадр из сериала «И просто так..», ставшего продолжением «Секса в большом городе», 2021 год

Фото: HBO Entertainment

С певицей и актрисой Андреа Макардл (справа) на благотворительном концерте в Нью-Йорке в поддержку кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, 2016 год

С певицей и актрисой Андреа Макардл (справа) на благотворительном концерте в Нью-Йорке в поддержку кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, 2016 год

Фото: Craig Ruttle / AP

В Метрополитен-музее с телеведущим Энди Коэном на благотворительном вечере, посвященном открытию выставки «Небесные тела: мода и католическое воображение», 2018 год

В Метрополитен-музее с телеведущим Энди Коэном на благотворительном вечере, посвященном открытию выставки «Небесные тела: мода и католическое воображение», 2018 год

Фото: Lionel Hahn / ABACAPRESS.COM / ТАСС

Во время парада в Кембридже, посвященного признанию Сары Джессики Паркер «Женщиной года» по версии журнала Hasty Pudding Theaticals, 2002 год

Во время парада в Кембридже, посвященного признанию Сары Джессики Паркер «Женщиной года» по версии журнала Hasty Pudding Theaticals, 2002 год

Фото: Brian Snyder BS / Reuters

Кадр из сериала «Жизнь за кадром», 2000 год

Кадр из сериала «Жизнь за кадром», 2000 год

Фото: El Dorado Pictures

С модельером Кеннетом Коулом на гала-вечере, посвященном открытию Недели моды в Нью-Йорке, 2013 год

С модельером Кеннетом Коулом на гала-вечере, посвященном открытию Недели моды в Нью-Йорке, 2013 год

Фото: Andrew Kelly / Reuters

На фотосессии в универмаге Bloomingdale&#39;s в Нью-Йорке, 2015 год

На фотосессии в универмаге Bloomingdale's в Нью-Йорке, 2015 год

Фото: DDNY / Broadimage / EAST NEWS

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С мужем, актером Мэтью Бродериком, на вечеринке в Нью-Йорке по случаю открытия виртуального музея, посвященного итальянскому модельеру Валентино, 2011 год

Фото: Carlo Allegri / Reuters

С коллегами по сериалу «Секс в большом городе» Кристин Дэвис (слева) и Ким Кэтролл

Фото: Darren Star Productions

Слева направо: певица Шерил Кроу, комиссар Главной лиги бейсбола Бад Селиг и актриса Сара Джессика Паркер на церемонии открытия матча всех звезд в Нью-Йорке, 2008 год

Фото: Mike Segar / Reuters

На презентации коллекции Calvin Klein на Неделе моды в Нью-Йорке, 2017 год

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Кадр из фильма «Марс Атакует», 1996 год

Фото: Tim Burton Productions

С ученицами школы Мартина Лютера Кинга-младшего во время шоу талантов в Портленде, 2014 год

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке на гала-вечере, посвященном открытию выставки «Китай: Сквозь зеркало», 2015 год

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Кадр из фильма «Клуб первых жен», 1996 год

Фото: Paramount Pictures

Кадр из сериала «Развод», 2016 год

Фото: Kapital Entertainment

На месте реконструкции Большого театра в Москве. В 2011 году актриса приезжала в Россию для продвижения своего фильма «Я не знаю, как она это делает»

Фото: Ivan Burnyashev / Reuters

На съемках фильма «Секс в большом городе» с актрисой Синтией Никсон (слева), 2007 год

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В Нью-Йорке во время выхода на поклон после спектакля «Plaza Suite», 2022 год

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Кадр из сериала «И просто так..», ставшего продолжением «Секса в большом городе», 2021 год

Фото: HBO Entertainment

С певицей и актрисой Андреа Макардл (справа) на благотворительном концерте в Нью-Йорке в поддержку кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, 2016 год

Фото: Craig Ruttle / AP

В Метрополитен-музее с телеведущим Энди Коэном на благотворительном вечере, посвященном открытию выставки «Небесные тела: мода и католическое воображение», 2018 год

Фото: Lionel Hahn / ABACAPRESS.COM / ТАСС

Во время парада в Кембридже, посвященного признанию Сары Джессики Паркер «Женщиной года» по версии журнала Hasty Pudding Theaticals, 2002 год

Фото: Brian Snyder BS / Reuters

Кадр из сериала «Жизнь за кадром», 2000 год

Фото: El Dorado Pictures

С модельером Кеннетом Коулом на гала-вечере, посвященном открытию Недели моды в Нью-Йорке, 2013 год

Фото: Andrew Kelly / Reuters

На фотосессии в универмаге Bloomingdale's в Нью-Йорке, 2015 год

Фото: DDNY / Broadimage / EAST NEWS

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