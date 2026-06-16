Сара Джессика Паркер получила почетную степень доктора искусств, не имея высшего образования

Награду актрисе присудил Северо-Западный университет за многолетнюю поддержку искусства и гуманитарных наук. Декан Школы коммуникаций Э. Патрик Джонсон представил актрису как «титана» индустрии. На церемонии Паркер также выступила с речью перед выпускниками. «Я не получила высшего образования, поэтому во многом чувствую себя неподготовленной»,— призналась она. При этом актриса сравнила свои ощущения с состоянием выпускников, стоящих на пороге новой жизни. По ее словам, страх, неуверенность и ощущение нехватки опыта — естественная часть этого этапа: «Некоторые из величайших триумфов и моментов настоящего удовлетворения начинаются с попыток сделать то, что действительно пугает».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Паркер также говорила о важности человеческих связей, оригинального мышления и настойчивости, призвав выпускников 2026 года не полагаться исключительно на технологии. Она отметила, что не может гарантировать им безоблачное будущее, но может признать их самостоятельность и проделанный путь.

«Что, если вам удастся сохранить свою индивидуальность и остаться тем человеком, которым вы стали на этом пути? Помните: даже когда вас захлестывают амбиции, именно вы способны справиться со всем. Вы сделали это по-своему — выстроили собственный путь, сформировали уникальный взгляд и прошли через сомнения, чтобы стать взрослыми»,— сказала Паркер и добавила в завершение, что особенно остро чувствует этот момент как родитель: ее сын недавно окончил колледж, а две дочери только готовятся к поступлению.