Франшиза «Дьявол носит Prada» перешагнула отметку в $1 млрд

Сиквел «Дьявол носит Prada — 2» собрал $676 млн в мировом прокате. Вместе с $326 млн, которые заработал оригинальный фильм 2006 года, франшиза преодолела миллиардный рубеж. Примечательно, что бюджет второй части составил около $100 млн, в то время как на производство первой ушло $35–41 млн. Картина стала четвертой по сборам в США, третьей на международном уровне и четвертой в мире по итогам нынешнего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из «Дьявол носит Prada 2» (2026), режиссер Дэвид Фрэнкел.

Фото: 20th Century Studios Кадр из «Дьявол носит Prada 2» (2026), режиссер Дэвид Фрэнкел.

Фото: 20th Century Studios

Оригинальный «Дьявол носит Prada» основан на романе Лорен Вайсберг 2003 года, посвященном работе ассистентки главного редактора вымышленного глянца Runway. В сиквеле, который снова поставил режиссер Дэвид Фрэнкел по сценарию Алин Брош Маккенны, действие разворачивается 20 лет спустя: Энди Сакс (Энн Хэтауэй) возвращается в журнал Runway, на этот раз в роли редактора и снова под началом всесильной Миранды Пристли (Мерил Стрип). В главных ролях снялись также Стэнли Туччи и Эмили Блант.