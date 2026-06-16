«Улисс» 105 лет спустя

16 июня — очередной Блумсдей, день, когда происходит действие романа Джеймса Джойса «Улисс», где дублинский еврей Леопольд Блум путешествует по городу. Сначала отмечал только Дублин, потом — Ирландия, теперь — почти весь мир. Это день чествования автора (писатель познакомился с женой и использовал дату как часть автобиографического мифа) — и восхищения силой литературы.

Текст: Владимир Максаков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обложка книги «Улисс», 1922 Рукопись главы «Цирцея» из романа «Улисс» Фото: Lorenzo Ciniglio / Sygma / Getty Images Рукопись главы «Цирцея» из романа «Улисс» Фото: David LEFRANC / Gamma-Rapho / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Обложка книги «Улисс», 1922 Рукопись главы «Цирцея» из романа «Улисс» Фото: Lorenzo Ciniglio / Sygma / Getty Images Рукопись главы «Цирцея» из романа «Улисс» Фото: David LEFRANC / Gamma-Rapho / Getty Images

Переоценить можно все. Но влияние Джеймса Джойса на мировую культуру — очень трудно. В том числе и потому, что сегодняшний мир нельзя представить без «Улисса» и его героев.

За прошедший век этот роман оброс множеством мифов (что иронично, учитывая его мифологическую основу). Однако это далеко не главное. Дж. Дж.— как называли будущего классика друзья — был одним из тех, кто прошел современную литературу до конца. Начал он с импрессионистичных рассказов, продолжил модернистским романом, перебросил мостик в постмодернизм — и закончил все это текстом, который, к сожалению, почти невозможно читать из-за крайне сложного устройства (словотворчество из десятков языков, понятная только автору игра ассоциаций, значений и смыслов, принципиально новый синтаксис),— «Поминками по Финнегану». Но в сердцевине его творчества, подобно Сцилле, возвышается «Улисс».

Действие романа происходит в течение суток. Его главным героем едва ли не впервые в европейской литературе стал местный еврей Леопольд Блум (он же Одиссей). Он мучается небезосновательными подозрениями в неверности своей жены и проживает один день, плавно переходящий в ночь, чтобы под конец встретиться (и расстаться) с альтер эго автора, студиозусом Стивеном Дедалом (Телемаком). Венчает все это легендарный монолог жены, Молли-Пенелопы, написанный в живой, как река, форме потока сознания — один из манифестов феминизма.

В основе «Улисса» лежит несколько глубочайших для своего времени (и не только для него) прозрений. Начнем с величия замысла: автор создал роман, насыщенный фактурой до степени альтернативы реальности. Деталей так много, что иногда забываешь, что перед нами художественный текст, с самой действительности списаны мелочи, образующие нашу повседневность. Дж. Дж. говорил, что часть текста может служить путеводителем по Дублину и что это поможет восстановить город, если он будет разрушен (роман был закончен в 1921 году, Первая мировая война кончилась совсем недавно). Слова хранят память лучше камня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джеймс Джойс, 1915 Фото: Alex Ehrenzweig Джеймс Джойс и его издатель Сильвия Бич Фото: Getty Images Джеймс Джойс (слева) Фото: Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Джеймс Джойс, 1915 Фото: Alex Ehrenzweig Джеймс Джойс и его издатель Сильвия Бич Фото: Getty Images Джеймс Джойс (слева) Фото: Getty Images

Но прочь тяжеловесность! «Улисс» пронизан иронией чуть более, чем полностью, и хотя сам мэтр относился к роману с должным почтением, он охотно комментировал не совсем серьезные интерпретации (еще одна игра с фамилией «Joyce»). Ирония, правда, чаще грустная, всегда создавала дистанцию, чтобы посмотреть на все немножко со стороны.

«Улисс» подытожил литературу. По крайней мере, тот литературный опыт, что был известен его автору,— а он огромен. В романе можно найти удивительные страницы: передача музыки словами, описание рождения ребенка через этапы развития английского литературного языка, ночная мистерия — и даже бытовой катехизис. Автор как-то назвал один из своих приемов «миметическим письмом»: любая вещь должна быть описана присущим только ей способом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Министр искусств Ирландии Джон О'Донохью вместе с актерами в костюмах из театральной школы «Гайети» открыли программу Блумсдея, 2006 Фото: PA, Niall Carson / AP Поклонник Джеймса Джойса рядом с пабом «Дэви Бирнс», 2021 Фото: Artur Widak / NurPhoto / AFP Празднование Блумсдея, 2021 Фото: Artur Widak / NurPhoto / AFP Поклонники Джеймса Джойса во время празднования Блумсдея, 2024 Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Министр искусств Ирландии Джон О'Донохью вместе с актерами в костюмах из театральной школы «Гайети» открыли программу Блумсдея, 2006 Фото: PA, Niall Carson / AP Поклонник Джеймса Джойса рядом с пабом «Дэви Бирнс», 2021 Фото: Artur Widak / NurPhoto / AFP Празднование Блумсдея, 2021 Фото: Artur Widak / NurPhoto / AFP Поклонники Джеймса Джойса во время празднования Блумсдея, 2024 Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Текст разделен на эпизоды, каждый из которых ставит перед собой несколько формальных сверхзадач. Среди них не только соответствие гомеровскому эпосу, но и своя символика, а главное, свой стиль.

Работая над текстом, классик изобрел монтаж в литературе и умудрился спародировать в тексте рекламу — первым. За это (но не только) его ценил Сергей Эйзенштейн, мечтавший экранизировать «Улисса».

Герои романа реалистичны до натурализма: они едят, пьют, моются, справляют естественные потребности — а еще галлюцинируют. Так что «Улисс» с полным на то основанием может быть назван эпосом человеческого тела (и сознания).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники группы «Joycestagers» разыгрывают сцену похорон Падди Дигнэма из книги «Улисс», 2024 Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Участники группы «Joycestagers» разыгрывают сцену похорон Падди Дигнэма из книги «Улисс», 2024 Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Участники группы «Joycestagers» разыгрывают сцену похорон Падди Дигнэма из книги «Улисс», 2024 Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Участники группы «Joycestagers» разыгрывают сцену похорон Падди Дигнэма из книги «Улисс», 2024 Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Великая — если не величайшая — форма не должна заменять содержания. «Улисс» — художественный текст, рассчитанный на обычных читателей с их опытом, вкусом и пристрастиями. И с этой точки зрения нам ничто не мешает получать удовольствие от текста. И соотносить себя с описанными в романе людьми, коих волнуют те же проблемы, что и нас. Начиная от одиночества и заканчивая деньгами.

«Улисс» напоминает: важен каждый человек и каждый день. Ритуал возвращения домой может быть уподоблен Одиссее, а все мы — античным героям. Жаль, что этот в высоком смысле гуманистический пафос прозевали критики столетней давности. В итоге Дж. Дж. расширил не только наше понимание литературы, но и мир, где мы живем,— и место человека в нем. Думается, он был бы доволен результатом.