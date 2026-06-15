«Травмированные» холсты Наташи Хабаровой покажут в Alina Pinsky

16 июня в галерее на Пречистенке откроется персональная выставка Наташи Хабаровой «Sentimental» — первый крупный проект петербургской художницы в Москве.

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В экспозицию вошли живопись и графика последних лет: композиции в неоэкспрессионистской манере, балансирующие на границе фигуратива и абстракции. Центральные темы для художницы — телесность, уязвимость и внутреннее отчуждение. В напряжённых сюжетах, которые Наташа пишет с натуры, человеческое тело предстаёт в своей «бренной хрупкости». «Внешний мир требует усилий, а мы можем только лежать», — говорит художница.

Наташа Хабарова родилась в Риге в 1985 году, с 2001-го живёт и работает в Санкт-Петербурге. Получила образование в области монументальной живописи в Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии. С 2020 года — член Союза художников России, с 2022-го работает с галереей Alina Pinsky.

Выставка проработает до 5 сентября.