«Минотавр» Звягинцева получил главную награду Сиднейского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера получил высокую оценку на 73-м Сиднейском фестивале — Sydney Film Prize, сообщает Variety. Ранее картина уже была отмечена на Каннском кинофестивале, где завоевала гран-при.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: arte France Cinema, Aslanyurek Film Production Фото: arte France Cinema, Aslanyurek Film Production

Победа сопровождалась денежным призом в размере около $42 тыс. Лауреата определило международное жюри под председательством бразильского режиссера Клебера Мендонсы Филью. В его состав также вошли Ильдико Эньеди, Бу Джунфенг, Эри Вегнер и Салли Райли.

Звягинцев лично приехал в Сидней и, получая награду, отметил, что для него особенно важно, как фильм воспринимается в России. По его словам, «Минотавр» может быть важен для людей, которые сейчас переживают непростое время, и в целом откликается на ощущение кризиса, в том числе на уровне языка.