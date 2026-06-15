Тайра Бэнкс подала в суд на Netflix за клевету

Супермодель обвинила стриминг в клевете из-за документального сериала «Проверка на практике. Топ-модель по-американски: взгляд изнутри», сообщает Deadline. В процессе производства проекта Бэнкс дала четырехчасовое интервью создателям, из которого в итоговую версию вошли 16 минут. В иске утверждается, что материал был смонтирован так, чтобы представить Бэнкс в негативном свете. Так, в сериале создается впечатление, что Бэнкс якобы знала о случае сексуального насилия над одной из участниц, использовала ситуацию в интересах рейтингов и позже не смогла вспомнить произошедшее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Представители Бэнкс настаивают, что в сериал вошли не все ключевые фрагменты. По их словам, в полной версии интервью она прямо говорит: «Я помню ее историю», однако этот момент был вырезан. «Удалив кивок и обрезав финальную реплику, продюсеры сделали так, что зрители увидели только ложь, а не правду»,— говорится в иске.

Бэнкс требует судебного разбирательства с участием присяжных, в котором определят размер компенсации за репутационный ущерб.

Документальный проект посвящен истории шоу «Топ-модель по-американски», выходившего с 2003 по 2018 год, и дальнейшей судьбе его участниц.