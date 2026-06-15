Сериал «Дом Гиннессов» про дублинского пивовара продлили на второй сезон

Сериал от создателя «Острых козырьков» Стивена Найта вышел в 2025 году и рассказывает о семье Гиннесс и наследниках пивоваренной империи в Ирландии XIX века. В центре сюжета — борьба за власть, семейные конфликты и последствия завещания Бенджамина Гиннесса. Всего вышло восемь серий. Главные роли исполнили Энтони Бойл, Луи Партридж, Джеймс Нортон, Джек Глисон, Фионн О’Ши, Эмили Фэрн и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Сериал в целом получил положительные отзывы критиков в Великобритании и США: шоу хвалили за стиль, динамику и атмосферное погружение в Дублин XIX века (при этом съемки проходили преимущественно в Ливерпуле и Манчестере). На момент премьеры рейтинг зрительского одобрения на Rotten Tomatoes достигал 89%. Однако в Ирландии сериал встретили более сдержанно — его критиковали за исторические неточности и за трактовку политического контекста эпохи после Великого голода и антиколониальных движений.

Несмотря на неоднозначную реакцию, Стивен Найт заявил, что видит проект масштабной сагой. «Мы планируем снять второй, третий и четвертый сезоны, чтобы довести историю вплоть до 1960-х годов»,— рассказал он в интервью Irish Mirror. При этом пока неясно, насколько активно Найт будет вовлечен в работу над продолжением: в настоящее время он занят сценарием следующего фильма о Джеймсе Бонде.