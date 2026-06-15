Jay-Z отметит 30-летие карьеры концертами в Париже и Лос-Анджелесе

В рамках шоу-программы «Jay-Z 30» рэпер анонсировал два стадионных концерта во Франции и Калифорнии вместе со своей компанией Roc Nation. Выступления пройдут 10 сентября на парижском стадионе Stade de France и 23 октября на SoFi Stadium в Лос-Анджелесе. Шоу станут частью ретроспективного проекта, посвященного трем десятилетиям карьеры рэпера в музыкальной индустрии и шоу-бизнесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlo Allegri / Reuters Фото: Carlo Allegri / Reuters

Как отмечает Roc Nation, концерты продолжат концепцию юбилейного тура, который включает также серию выступлений в Нью-Йорке на стадионе Yankee Stadium. Формат шоу позиционируется как масштабное путешествие по ключевым этапам карьеры Jay-Z — от ранних альбомов («Reasonable Doubt», «In My Lifetime, Vol. 1», «The Blueprint» и другие) до поздних релизов.

Общий старт продаж на новые концерты состоялся 12 июня.