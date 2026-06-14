Лионель Месси перекрасил волосы в рекламе OpenAI

В коротком видео, опубликованном в соцсетях, аргентинский нападающий просит нейросеть отредактировать его фото, а именно — перекрасить волосы в цвета флага Аргентины. Готовый снимок он отправляет в командный чат. «Мне было любопытно попробовать, и я думал, что это будет сложнее. В итоге оказалось намного проще, чем я ожидал. Я даже рассмеялся, когда увидел результат. Что вы думаете, стоит ли мне перекрашиваться?» — задает вопрос Месси своим подписчикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: OpenAI Фото: OpenAI

В публикации Месси также предложил повторить трюк самостоятельно — загрузить свое фото и воспользоваться готовым промптом: «Сделай мои волосы цветами флага моей страны, сохрани при этом естественный вид. Если страна или изображение не указаны — спроси».

Это уже второй заметный рекламный проект Месси в последнее время. Ранее он появился в короткометражке Adidas «Легенды двора» вместе с актером Тимоте Шаламе.