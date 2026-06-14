Японский бренд Onitsuka Tiger отделяется от Asics

Как сообщает WWD, с 1 января 2027 года бизнес перейдет под управление OT Group — дочерней структуры Asics. Несмотря на выделение в отдельную компанию, Asics сохранит полный контроль над брендом. Onitsuka Tiger при этом получит больше свободы в стратегических решениях, а именно — в международной экспансии и развитии собственного позиционирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Onitsuka Tiger Фото: Onitsuka Tiger

Переход связан с быстрым ростом бренда и стремлением оптимизировать управление. В компании рассчитывают, что на новой позиции Onitsuka Tiger сможет лучше развиваться и укрепить позиции на глобальном рынке, где бренд уже стал одним из ключевых источников прибыли для Asics.

Onitsuka Tiger был основан в 1949 году японским предпринимателем Кихатиро Оницукой, совладельцем Asics.