Пьер Паоло Пиччоли представил новую коллекцию для Balenciaga

Кампейн дизайнер назвал Unsized — A Lightness of Being («Легкость бытия»). В своих соцсетях Пиччоли объясняет концепцию так: он стремился возродить радикальную сущность высокой моды, которую считает подлинной идентичностью Balenciaga, где одежда уважает тело и встроена в ритм повседневной жизни. «Объемы облегчены до невесомости, большинство образов укладываются в один килограмм. Архитектура одежды больше не жесткая и не предопределенная»,— отмечает дизайнер.

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Фотографом выступил Робин Галиег, съемку стилизовал Имрух Аша. В ней приняли участие Анок Яй, российская модель Саша Пивоварова и другие. «Мы документировали коллекцию непосредственно в рабочих пространствах. Отказ от искусственности традиционных декораций и перенос одежды в суровую реальность места ее создания добавляет глубоко личное измерение»,— добавляет Пиччоли.