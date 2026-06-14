Появился трейлер сиквела «Социальной сети» с Майки Мэдисон и Джереми Алленом Уайтом

«Социальный расчет» — продолжение фильма «Социальная сеть» Дэвида Финчера, вышедшего в 2010 году. Сиквел создается при поддержке Sony Pictures. Сценаристом вновь выступил Аарон Соркин, получивший «Оскар» за адаптированный сценарий к первой картине. Он же и срежиссировал новый фильм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sony / Columbia Pictures Фото: Sony / Columbia Pictures

В центре сюжета — история разоблачения Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta). Бывшая менеджер компании Фрэнсис Хауген (Майки Мэдисон) и журналист The Wall Street Journal Джефф Хоровиц (Джереми Аллен Уайт) раскрывают внутренние исследования платформы и показывают ее роль в распространении дезинформации и негативном влиянии на подростков. Их материалы легли в основу расследования The Facebook Files (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta), опубликованного в 2021 году.

Марк Цукерберг в фильме представлен в исполнении Джереми Стронга — вместо Джесси Айзенберга из оригинала. В касте также Майки Мэдисон, Вунми Мосаку, Билли Магнуссен, Бетти Гилпин, Гбенга Акиннагбе, американский стендап-комик и актер сериала «Во все тяжкие» Билл Берр и другие. Оригинальная «Социальная сеть» собрала $226 млн в прокате, получила восемь номинаций на премию Американской киноакадемии и выиграла три «Оскара».

Премьера «Социального расчета» состоится 9 октября этого года.