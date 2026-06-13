В Шотландии создадут институцию, которая отсылает к Музею Виктории и Альберта

На строительство крупной бесплатной галереи The Art Works на севере Эдинбурга Национальные галереи Шотландии (NGS) получат £56 млн от правительства страны. Финансирование планируется выделить в течение следующих трех лет. При этом, по данным The Herald, общая стоимость проекта оценивается не менее чем в £100 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: National Galleries of Scotland Фото: National Galleries of Scotland

В коллекции галереи разместят более 130 тыс. произведений искусства. Генеральный директор NGS Энн Лейден сравнила The Art Works с V&A East Storehouse, отметив схожий принцип организации открытых фондов. Как и в лондонском музее, посетители смогут выдвигать стеллажи с работами и изучать коллекции рисунков, фотографий и живописи в специально организованных пространствах.

Строительство The Art Works планируется начать этим летом в Грантоне — прибрежном районе на севере Эдинбурга.