Анимешники призвали Трампа не использовать героев манги для постов в соцсетях

Поводом стала серия постов президента США, в которых он использовал образы культовых героев в сгенерированных (в том числе ИИ) изображениях. Среди них, к примеру, герои «Dragon Ball», «Yu-Gi-Oh!» и «Наруто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Comedy Central, MTV Entertainment Studios, South Park Studios Фото: Comedy Central, MTV Entertainment Studios, South Park Studios

Петицию на Change.org под названием Protect Japanese Manga («Защитим японскую мангу») создали в марте после того, как Белый дом опубликовал видео с кадрами американских ударов по Ирану, объединенных со сценами из аниме. Обращение подписали уже около 20 тыс. человек и направили петицию правительству Японии. В ней содержится призыв прекратить публикацию на официальном аккаунте Белого дома видеороликов с несанкционированным использованием изображений из популярных сериалов. Разгневанные фанаты также публикуют сообщения в социальных сетях. Белый дом, в свою очередь, никак обращение фанатов аниме не прокомментировал.