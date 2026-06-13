Гленн Клоуз и Ридли Скотт получат «Оскары» за вклад в индустрию

Награды вручат на церемонии Governors Awards 15 ноября, сообщает Variety. Эти награды Американская киноакадемия присуждает за выдающийся вклад в развитие кино и индустрии в целом. Скотт — один из самых влиятельных режиссеров современности, автор «Чужого», «Бегущего по лезвию» и «Гладиатора». Гленн Клоуз — восьмикратная номинантка на премию «Оскар», известная по фильмам «Роковое влечение» и «Опасные связи»,— до сих пор не имеет конкурсной статуэтки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Osorio / Reuters Фото: Carlos Osorio / Reuters

В числе других лауреатов — Флойд Норман, первый темнокожий аниматор студии Disney, начавший карьеру в 1950-х годах и работавший над классическими проектами компании.

Кроме того, продюсеры Кристин Вачон и Памела Коффлер получат премию имени Ирвинга Тальберга, которой отмечают выдающийся вклад в продюсирование и развитие киноискусства.