«Гамлет» с саундтреком от Тома Йорка покажут в лондонском Barbican

Постановка «Hamlet Hail To The Thief» создана хореографом Стивеном Хоггеттом и театральной художницей Кристин Джонс. Ключевой особенностью спектакля стал переработанный фронтменом Radiohead Томом Йорком материал альбома «Hail To The Thief». Выпущенный на фоне событий 11 сентября и последовавшей «войны с терроризмом», он обращается к антиутопическим темам, включая тексты в духе Джорджа Оруэлла и образы, отсылающие к сказкам братьев Гримм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Barbican Centre Фото: Barbican Centre

Музыка исполняется вживую: на сцене работают актеры и музыканты, а шекспировский текст сочетается с композициями Radiohead на протяжении всего спектакля. Эльсинор в этой версии предстает государством тотальной слежки.

Премьера постановки состоялась в прошлом году в Королевской шекспировской труппе (Royal Shakespeare Company) и на площадке Aviva Studios (Factory International), где спектакль шел с аншлагами.

«Hamlet Hail To The Thief» будет идти в театре Barbican с 31 октября по 23 января 2027 года.