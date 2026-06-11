О силе любви

«Красивых любят чаще и прилежней»,— пел Владимир Высоцкий. Размышления советского поэта проверяются на практике в короткометражном фильме «Бублик» (2026). Девятиминутный фильм не только воспевает силу любви, но говорит о проблемах подростков и тестирует на прочность простую современную семью. Результатами проведенного теста делится режиссер «Бублика» Ксения Золланд.

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Подросток — звучит сложно. Можно легко назвать их самой уязвимой категорией людей с кучей проблем. И ведь все проходили через переходный возраст, поэтому должны помнить, насколько тяжело даются переживания, сопутствующие этому периоду. Помню мой лишний вес и не всегда помогавшее окружение, помню ту колоссальную работу, на которую пришлось решиться, чтобы справиться с чувством неполноценности.

В «Бублике» подростковая история разворачивается в формате спортивной драмы — понятном большинству зрителей метафорическому сгустку жизненных планов, целей и амбиций. Увы, профессиональный спорт — история травматическая. Одни находят в себе силы и, восстановившись, возвращаются в дело жизни, другие карьеру завершают — и тут оказывается, что за пределами спорта ничего больше нет. «Историй неуспеха» в мире спорта предостаточно, и особенно подростки редко оказываются готовы к новому устройству жизни и осознанию того, что путь к победе иногда начинается с полного поражения.

Судьба Жени, главной героини «Бублика» в исполнении Марии Шилиной, оказывается к ней благосклонна: после травмы девочка все еще передвигается на инвалидной коляске, но постепенно идет на поправку. Остается «сущий пустяк» — починить психологическое здоровье — и можно возвращаться в школу и спорт.

Женя — обычный подросток из простой семьи, в которой события в целом развиваются по принятому на этом социальном уровне сценарию. Говорю «в целом» потому, что ввела в сюжет отца семейства, ведущего себя не по правилам. Любопытно, что не все зрители готовы воспринимать отцов как авторов больших изменений и не считывают то, что именно благодаря его идее история подростка Жени перемещается на другие рельсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Бублик». Режиссер Ксения Золланд, 2026 Фото: Ксения Золланд Кадр из фильма «Бублик». Режиссер Ксения Золланд, 2026 Фото: Ксения Золланд Следующая фотография 1 / 2 Кадр из фильма «Бублик». Режиссер Ксения Золланд, 2026 Фото: Ксения Золланд Кадр из фильма «Бублик». Режиссер Ксения Золланд, 2026 Фото: Ксения Золланд

Понимаю, что усталая мать зрителю ближе — этот образ распространен в обществе, моментально считывается и вызывает симпатию. Матери занимаются бытовыми вопросами, от всего устали и не привыкли об этом говорить. И да, дочь-подростка надо поддерживать, но где взять столько сил?

Властью, данной мне кинематографом, кидаю щепотку терапии в происходящее с подростком и ее мамой. И в нужном месте в правильное время в кино звучит мудрость отца. Он придумывает план помощи дочери, но не навязывает его. Нетривиальный подход к задаче приводит в итоге к нужному результату и заодно транслирует мягкую силу любви. Силу, которая не проявляется в громких заявлениях, не навязывает то, что вызвало бы неприятие. Она привносит в жизнь любовь новую — более сложную и неоднозначную. Как раз не к тем, кого «любят чаще и прилежней».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Бублик». Режиссер Ксения Золланд, 2026

Фото: Ксения Золланд Кадр из фильма «Бублик». Режиссер Ксения Золланд, 2026

Фото: Ксения Золланд

Собаку по кличке Бублик не полюбить за фотогеничность, гламурность и «мимимишность». Вряд ли кому-нибудь, за исключением любителей породы «брюссельский гриффон», придет в голову публиковать их фотографии в соцсетях ради общественного признания. До приязни к Бублику нужно созреть — уж слишком специфично он выглядит, чересчур большой внутренней работы требует — на это часто не хватает ни времени, ни сил. К счастью, у Жени обнаруживается и то и другое — в результате характер героини раскрывается, а личная история кардинально меняет вектор движения.

Помимо звенящей темы любви во всех ее проявлениях, девять минут «Бублика» непременно приведут зрителей к размышлениям о внезапном влиянии неожиданного фактора. Таковым оказывается появление Бублика, изначально вроде бы обузы и препятствии, а потом — катализатора изменений. Никогда не знаешь, откуда придет помощь, и часто то, что ощущается тяжеленной гирей на ноге, вдруг становится спасением.