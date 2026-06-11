О силе любви
Режиссер Ксения Золланд о силе любви к подросткам
«Красивых любят чаще и прилежней»,— пел Владимир Высоцкий. Размышления советского поэта проверяются на практике в короткометражном фильме «Бублик» (2026). Девятиминутный фильм не только воспевает силу любви, но говорит о проблемах подростков и тестирует на прочность простую современную семью. Результатами проведенного теста делится режиссер «Бублика» Ксения Золланд.
Подросток — звучит сложно. Можно легко назвать их самой уязвимой категорией людей с кучей проблем. И ведь все проходили через переходный возраст, поэтому должны помнить, насколько тяжело даются переживания, сопутствующие этому периоду. Помню мой лишний вес и не всегда помогавшее окружение, помню ту колоссальную работу, на которую пришлось решиться, чтобы справиться с чувством неполноценности.
В «Бублике» подростковая история разворачивается в формате спортивной драмы — понятном большинству зрителей метафорическому сгустку жизненных планов, целей и амбиций. Увы, профессиональный спорт — история травматическая. Одни находят в себе силы и, восстановившись, возвращаются в дело жизни, другие карьеру завершают — и тут оказывается, что за пределами спорта ничего больше нет. «Историй неуспеха» в мире спорта предостаточно, и особенно подростки редко оказываются готовы к новому устройству жизни и осознанию того, что путь к победе иногда начинается с полного поражения.
Судьба Жени, главной героини «Бублика» в исполнении Марии Шилиной, оказывается к ней благосклонна: после травмы девочка все еще передвигается на инвалидной коляске, но постепенно идет на поправку. Остается «сущий пустяк» — починить психологическое здоровье — и можно возвращаться в школу и спорт.
Женя — обычный подросток из простой семьи, в которой события в целом развиваются по принятому на этом социальном уровне сценарию. Говорю «в целом» потому, что ввела в сюжет отца семейства, ведущего себя не по правилам. Любопытно, что не все зрители готовы воспринимать отцов как авторов больших изменений и не считывают то, что именно благодаря его идее история подростка Жени перемещается на другие рельсы.
Понимаю, что усталая мать зрителю ближе — этот образ распространен в обществе, моментально считывается и вызывает симпатию. Матери занимаются бытовыми вопросами, от всего устали и не привыкли об этом говорить. И да, дочь-подростка надо поддерживать, но где взять столько сил?
Властью, данной мне кинематографом, кидаю щепотку терапии в происходящее с подростком и ее мамой. И в нужном месте в правильное время в кино звучит мудрость отца. Он придумывает план помощи дочери, но не навязывает его. Нетривиальный подход к задаче приводит в итоге к нужному результату и заодно транслирует мягкую силу любви. Силу, которая не проявляется в громких заявлениях, не навязывает то, что вызвало бы неприятие. Она привносит в жизнь любовь новую — более сложную и неоднозначную. Как раз не к тем, кого «любят чаще и прилежней».
Кадр из фильма «Бублик». Режиссер Ксения Золланд, 2026
Фото: Ксения Золланд
Собаку по кличке Бублик не полюбить за фотогеничность, гламурность и «мимимишность». Вряд ли кому-нибудь, за исключением любителей породы «брюссельский гриффон», придет в голову публиковать их фотографии в соцсетях ради общественного признания. До приязни к Бублику нужно созреть — уж слишком специфично он выглядит, чересчур большой внутренней работы требует — на это часто не хватает ни времени, ни сил. К счастью, у Жени обнаруживается и то и другое — в результате характер героини раскрывается, а личная история кардинально меняет вектор движения.
Помимо звенящей темы любви во всех ее проявлениях, девять минут «Бублика» непременно приведут зрителей к размышлениям о внезапном влиянии неожиданного фактора. Таковым оказывается появление Бублика, изначально вроде бы обузы и препятствии, а потом — катализатора изменений. Никогда не знаешь, откуда придет помощь, и часто то, что ощущается тяжеленной гирей на ноге, вдруг становится спасением.