В Мексике к ЧМ по футболу перезапустили музей Фриды Кало и Диего Риверы

После шести лет реставрации Музей Долорес Ольмедо, представляющий богатейшее собрание работ Фриды Кало и Диего Риверы, снова открыл двери в Мехико. Экспозиция расположена в асиенде XVI века. Здесь представлены 26 работ Фриды Кало и почти 140 произведений Диего Риверы — картины, рисунки и фрески.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Ugarte, AP Фото: Marco Ugarte, AP

Собирала коллекцию Мария де лос Долорес Ольмедо-и-Патиньо Суарес – мексиканская предпринимательница, филантроп и музыкант, известная многогранными отношениями с Диего Риверой и Фридой Кало. Муза, покровительница и душеприказчик Диего Риверы, она считала Фриду соперницей на любовном фронте, но все же приобрела ее работы, составив в итоге самую, по мнению экспертов, большую коллекцию произведений обоих художников.

Расположенный в южном районе Мехико Сочимилько, в пышных садах, где гуляют павлины и мексиканские голые собаки, музей был закрыт в 2020 году во время вспышки коронавируса. Теперь, как пишет The New York Times, он распахнул свои двери как раз к чемпионату мира по футболу, который Мексика принимает в качестве соорганизатора.

Вновь открывая музей, наследницы художественного собрания Ольмедо, внучки Гуадалупе и Долорес Филлипс Маргайн, отметили, что использовали перерыв для переосмысления и обновления экспозиции. Они стремились сместить акцент с сенсационных историй о личной жизни художников на их творчество и подчеркнуть роль бабушки как выдающегося коллекционера. Они постарались лучше представить ее коллекцию, которая также включает три десятка работ русско-мексиканской художницы Ангелины Беловой (1879-1969), первой жены Диего Риверы, и сотни доиспанских артефактов и предметов мексиканского народного искусства.

Екатерина Наумова