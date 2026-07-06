Эффект зонтика

Будущая художница появилась на свет 6 июля 1907 года. Этой весной в России вышел перевод книги Альбы Романо Паче «Истории Фриды: Жизнь и приключения Фриды Кало, бунтарки и изгоя». Первый автопортрет и переосмысление себя. Живопись как автофикшен, творчество — самоспасение. Эта биография художницы — про ее качество, о котором часто забывают, про страсть к игре всерьез и историям разным и прекрасным. Ее великие картины — не только рефлексия о себе и искусстве, но и диалог с самим существованием. Weekend публикует фрагмент книги об аварии, навсегда поменявшей героиню и физически и ментально: автобус и трамвай, корсет и зеркало над кроватью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрида Кало. «Сломанная колонна», 1944 Фото: © Banco de Mexico Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust Обложка книги Альба Романо Паче «Истории Фриды: Жизнь и приключения Фриды Кало, бунтарки и изгоя». Перевод: Анастасия Клинова, АСТ 2026 Фото: АСТ Следующая фотография 1 / 2 Фрида Кало. «Сломанная колонна», 1944 Фото: © Banco de Mexico Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust Обложка книги Альба Романо Паче «Истории Фриды: Жизнь и приключения Фриды Кало, бунтарки и изгоя». Перевод: Анастасия Клинова, АСТ 2026 Фото: АСТ

Авария

Pelona, что дословно означает «лысая», с белым костлявым черепом — так в мексиканской традиции выглядит Смерть, которая насмехается над судьбами людей. Изображенная в этом образе на знаменитых иллюстрациях Мануэля Манильи и особенно Хосе Гвадалупе Посады, Смерть — это женщина в праздничном наряде, любительница вина и танцев. 17сентября 1925 года pelona начинает свой жестокий танец с художницей Фридой Кало — и больше не упустит ее из виду.

Пока в городе празднуют годовщину Независимости, Фрида Кало проводит время с Алехандро Гомесом Ариасом. Вместе они садятся в автобус, но художница вспоминает, что забыла зонтик. Они выходят и затем бегом садятся на следующий автобус, набитый людьми. Они находят место в конце салона, когда автобус сталкивается с трамваем. Разбиваются окна, автобус складывается, и железная балка пронзает художницу на уровне таза. Алехандро Гомес Ариас, как рассказывает Хайден Эррера, вспоминал, что при столкновении одежда Фриды порвалась, а в воздухе разлетелась золотая пыль, вероятно, принадлежавшая пассажиру, который работал позолотчиком. Сверкающее облако опустилось на обнаженное окровавленное тело художницы, окутав лишенную чувств Фриду Кало сверкающим золотым одеянием: «Когда люди увидели ее, они начали кричать: "балерина, балерина"».

На следующий день в газетах напишут, что в той аварии, случившейся 17 сентября 1925 года, есть погибшие. Художница окажется в списках тяжело раненых, и все будут думать, что она не выживет. Уже в тот день Фрида Кало стала легендой для мексиканцев. Для набожного народа, чувствительного к божественным знакам, чудесам и их проявлениям, молодая женщина с истерзанным телом, пережившая такое испытание судьбы, становится благословленной Богом, любимой ангелами, способной передать другим защиту, которую Господь даровал ей. В маленьком городке Койоакан Фрида Кало уже вошла в историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрида Кало «Девочка с маской Смерти», 1925 Фото: Музей искусств, Нагоя Хосе Гуадалупе Посада. «Череп Катрины», 1910 Фото: Музей Хосе Гуадалупе Посады (Агуаскальентес, Мексика Диего Ривера. «День мертвых», 1924 Фото: Secretariat of Public Education Main Headquarters, Mexico City, Mexic Патрик Эскюдеро. Фигурка на тему смерти, 1900 Фото: Patrick ESCUDERO / Gamma-Rapho / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Фрида Кало «Девочка с маской Смерти», 1925 Фото: Музей искусств, Нагоя Хосе Гуадалупе Посада. «Череп Катрины», 1910 Фото: Музей Хосе Гуадалупе Посады (Агуаскальентес, Мексика Диего Ривера. «День мертвых», 1924 Фото: Secretariat of Public Education Main Headquarters, Mexico City, Mexic Патрик Эскюдеро. Фигурка на тему смерти, 1900 Фото: Patrick ESCUDERO / Gamma-Rapho / Getty Images

13 октября Фрида пишет Алехандро Гомесу Ариасу из больницы: «Алекс, жизнь моя, ты как никто другой знаешь, насколько тоскливо мне на этой проклятой больничной койке. Возможно, ты можешь себе это представить, а может, ребята тебе передали. Все говорят мне не терять надежды, но они не знают, что для меня значит быть прикованной к постели месяцами. Я должна лежать после того, как всю жизнь была самой настоящей бродягой. Но что поделать? Слава богу, Смерть не забрала меня… Верно? […] Ты не представляешь, сколько я проплакала, Алекс, из-за тебя и из-за моей боли, потому что во время первых перевязок мои руки становились беспомощными, меня бросало в пот из-за боли в ране… которая пронзает меня от бедра и дальше. Я чуть не осталась искалеченной на всю жизнь или даже чуть не умерла, но все уже в прошлом. Одна рана уже зажила, и врач говорит, что скоро заживет и вторая. Понадобится время, много времени, чтобы у меня сросся перелом таза, зажил локоть и затянулись другие маленькие раны на ступне». И еще два дня спустя: «Но я отдала бы все на свете, чтобы однажды меня навестил ты вместо всех жителей Койоакана, включая пожилых (приходят даже они!)».

Проведя месяц в больнице, художница возвращается домой. Проходят еще месяцы пронизывающих болей и незначительных улучшений, она снова встает на ноги, но спустя всего год, когда было уже поздно что-то сделать, она узнает, что во время аварии пострадал также позвоночник. Фрида снова оказывается прикована к постели — на три, четыре месяца, а может, и дольше. Она должна лежать совершенно неподвижно, затянутая в гипсовый корсет, постоянно глядя в потолок. Сообразительность — или женское тщеславие — наталкивает мать Фриды на мысль: повесить над кроватью зеркало, чтобы художница могла смотреть на все, что происходит под ним,— и на свое лицо. Это зеркало становится для Фриды целым миром. Ее очертания в моменты покоя и боли постоянно порождают вопросы ее о постижимой истине и возвращают ей взгляд, который лишь приоткрывает врата к тайнам души, ее желаниям и невыразимому страданию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрида Кало пишет картину, лежа на растяжке для позвоночника, 1940 Фото: Николас Мюррей Фрида Кало. «Без надежды», 1945 Фото: Музей Долрес Ольмедо Фрида Кало «Сон (Кровать)», 1940 Фото: Частная коллекция, Нью-Йорк Следующая фотография 1 / 3 Фрида Кало пишет картину, лежа на растяжке для позвоночника, 1940 Фото: Николас Мюррей Фрида Кало. «Без надежды», 1945 Фото: Музей Долрес Ольмедо Фрида Кало «Сон (Кровать)», 1940 Фото: Частная коллекция, Нью-Йорк

Обрамленная зеркалом, совершенно недвижимая в одной и той же позе, Фрида Кало уже является собственным портретом. Она берет у отца краски, а мать заказывает для нее специальный мольберт, чтобы Фрида могла рисовать в этой неудобной позе.

Ее первые картины — акварели в стиле naif, типичном для мексиканской народной живописи, который отражается также в выбранных ею сюжетах. В других акварелях того же периода уже прослеживается внимание Фриды Кало к природе, цветам, листьям, траве, а также к насекомым, изображенным среди растительности вопреки отвращению к ним. В других ее произведениях прослеживается некая меланхолия, как на акварели «Деревенская девушка», где мы видим девушку в простой элегантной одежде, а за ее спиной — рельсы, ведущие из деревни в город. А может, эти пути возникают в сознании Фриды Кало как кошмар. Еще одна акварель, написанная несколькими годами позднее, изображает девушку со сросшимися бровями и чертами лица, похожими на черты художницы. Ее голова опущена, взгляд печален, а сзади виднеются железнодорожные пути.

Только однажды, в первую годовщину, Фрида Кало нарисует аварию. Словно стремясь освободиться от этих воспоминаний, она делает быстрый набросок и рассказывает о пережитом по порядку. Она делит лист на две части. В верхней она изображает автобус, столкнувшийся с трамваем, мертвых и раненых на дороге; в нижней — больницу, свое недвижимое тело в гипсе на носилках Красного Креста. Между первым и вторым событием, ровно по центру,— изумленное лицо Фриды Кало с короткой стрижкой, смотрящее на другую Фриду со стороны. Здоровая девушка и раненая девушка. Затылок слегка запрокинут, глаза смотрят вниз, не понимая, что происходит. Возможно, именно здесь впервые появляются Две Фриды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрида Кало. «Автопортрет в бархатном платье», 1926 Фото: © Banco de Mexico Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust Фрида Кало. «Деревенская девушка», 1925 Фото: Museo de Arte de Tlaxcala Следующая фотография 1 / 2 Фрида Кало. «Автопортрет в бархатном платье», 1926 Фото: © Banco de Mexico Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust Фрида Кало. «Деревенская девушка», 1925 Фото: Museo de Arte de Tlaxcala

Первый автопортрет маслом Фрида Кало рисует ради любви. Ради любви — или ради завоевания. В знак борьбы. Она создает рисунок-амулет, полный энергии, желания и правды. Эта картина — подарок, чтобы вновь завоевать Алехандро Гомеса Ариаса, который, узнав о многочисленных любовных связях Фриды, решил разорвать отношения с ней. Художница тщательно выбирала тему своей картины: ничто в творчестве Фриды Кало не случайно. Молодая художница ищет всеобъемлющего вдохновения не только с формальной, но и с семантической точки зрения. Ее выбором стала картина «Портрет Козимо I де Медичи в доспехах», созданная в нескольких версиях примерно в 1545 году Аньоло ди Козимо, известным также как Бронзино. Фрида Кало не раз отождествляет себя с картиной Бронзино. Художница не кладет на шлем руку, по позе и изящной форме пальцев также очень похожую на типичную манеру Бронзино, а слегка раскрывает ладонь, готовая погладить зрителя. Рукав платья Фриды с тремя кругами на запястье также повторяет рукав доспехов на картине Бронзино, а арабески на воротнике совпадают с узорами доспехов Козимо I. Среди красных мотивов ткани платья Фриды можно различить очертания герба семьи Медичи, похожего на сердце и на картине Бронзино расположенного в центре доспехов. Точеный бюст доспехов Козимо I превращается в откровенный вырез на портрете Фриды Кало. Это ее оружие, чтобы вновь завоевать Алехандро. В то время как Фрида по медицинским показаниям вынуждена чередовать гипсовые, металлические и кожаные модели корсета, как самые настоящие доспехи, перед своим возлюбленным она предстает как воительница в бархатных доспехах, которые позволяют обнажить чувственное тело. Между двумя портретами действительно очень много сходства, но есть кое-что, в чем они кардинально различаются. Взгляд Козимо рассеянный, смотрящий на что-то, интересующее исключительно его, за пределами картины и отсекающий зрителя. Взгляд Фриды Кало, наоборот, вновь устремлен на ее цель: на Алехандро. Манящие и таинственные, глаза Фриды создают неожиданный эффект движения, глядя в направлении, противоположном положению ее головы. Ее сросшиеся брови еще больше подчеркивают два черных сверкающих зрачка. Фрида Кало завораживает своего собеседника. Гордая и интригующая, она говорит со своим любимым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Диего Ривера. Фрагмент фрески «Сон о воскресном дне в парке Аламеда», 1948 Фото: Музей Диего Риверы, Мехико Диего Ривера. Фрагмент фрески «Сон о воскресном дне в парке Аламеда», 1948 Фото: Музей Диего Риверы, Мехико Хосе Клементе Ороско. Фрагмент фрески «Американская цивилизация», 1932-1934 Фото: Hanover, United States Следующая фотография 1 / 3 Диего Ривера. Фрагмент фрески «Сон о воскресном дне в парке Аламеда», 1948 Фото: Музей Диего Риверы, Мехико Диего Ривера. Фрагмент фрески «Сон о воскресном дне в парке Аламеда», 1948 Фото: Музей Диего Риверы, Мехико Хосе Клементе Ороско. Фрагмент фрески «Американская цивилизация», 1932-1934 Фото: Hanover, United States

На обороте картины, на раме, художница пишет: «Для Алекса, Фрида 17 лет» (отсылка к вымышленной дате рождения в 1910 году), а затем переписывает: «Фрида Кало в 17 лет в сен[тябре] 1926 года, Койоакан», словно желая подчеркнуть как свой возраст, так и тот факт, что это сентябрь, тот же месяц, когда Фрида и Алехандро пережили аварию. Там же есть еще одна надпись на немецком языке: «Heute ist Immer Noch» — «Это все еще сегодня». Эта загадочная фраза, вероятно, является отсылкой к другому прославленному гуманисту семьи де Медичи, великому Лоренцо Великолепному, и его самому известному стихотворению: «Юность, юность, ты чудесна, хоть проходишь быстро путь. Счастья хочешь — счастлив будь. Нынче, завтра — неизвестно». Вторя словам Лоренцо Великолепного, Фрида Кало приглашает свою первую любовь, Алекса, прожить с ней настоящий момент. «Это все еще сегодня» — все еще молодость, время жить, радоваться, любить. Это напоминание, которое она после аварии, кажется, делает в первую очередь самой себе.