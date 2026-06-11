На Платоновфесте в Воронеже показали колумбийский спектакль об анорексии

Постановка «Невесомая» театральных компаний Haca Producciones и Makia Creative из Колумбии — единственный зарубежный спектакль XV Международного Платоновского фестиваля искусств. Его показ прошел 8 июня в Камерном театре в Воронеже.

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Автор пьесы и режиссер постановки, мировая премьера которой прошла два года назад,— Каролина Родригес. По ее задумке, перед зрителем на сцене разворачивается история молодой пары — Билла и Алисы, девушки, страдающей несколькими психическими расстройствами, главное из которых — анорексия. Персонажей играют колумбийские актеры. Свою болезнь главная героиня называет Анной, представляя ее зрителям как третьего персонажа, который не появляется на сцене.

Декорации минимальны — усыпанный мандаринами большой стол, на котором стоит графин с водой, стулья. Основные выразительные средства актеров — хореография и сменяющие ее острые монологи. Алиса настойчиво пытается донести до своего молодого человека, что не принимает свое тело, но Билл этого упорно не замечает и лишь твердит о том, как та прекрасна.

По признанию самого режиссера, она выбирала проблематику, «опираясь на собственный опыт». «Мы говорим про автохудожественное повествование. Я сочла, что эта тема очень важная, и театр — прекрасный способ говорить не только о расстройстве пищевого поведения, но и обо всех формах ментальных расстройств»,— рассказала Каролина Родригес после премьеры. При этом она подчеркнула, что пьеса также затрагивает множество других сюжетов, среди которых «боль, недопонимание, человеческие отношения не только пары, но и вообще между людьми». «Речь о нашей плохой коммуникации. Например, затрагивается вопрос, что всегда есть определенные предвестники (болезни.— "Ъ-Черноземье"), но мы их не видим и не слышим. Каждый живет в своем мире, а когда мы наконец понимаем, что происходит, уже слишком поздно»,— отметила автор «Невесомой».

Егор Якимов