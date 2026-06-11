Владимир Юровский уйдет из Баварской оперы через три года

Чешский дирижер Петр Попелка станет новым главным музыкальным директором Баварской государственной оперы. Он вступит в должность в сезоне 2029/30, сменив российского дирижера Владимира Юровского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Юровский

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Владимир Юровский

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Попелка также возглавит Баварский государственный оркестр. В последние годы он занимал пост художественного руководителя и главного дирижера Пражского радиосимфонического оркестра, а в сезоне 2024/25 был главным дирижером Венского симфонического оркестра.

Владимир Юровский руководит Баварской государственной оперой с 2021 года (о его назначении было объявлено в 2018-м). До этого он более десяти лет возглавлял Лондонский филармонический оркестр. Юровский активно сотрудничал с ведущими музыкальными коллективами мира, включая Филадельфийский оркестр, Филармонический оркестр Осло, Дрезденскую государственную капеллу и Королевский оркестр Концертгебау.

Как оперный дирижер он работал с крупнейшими театрами, среди которых Парижская опера (Опера Бастилии), миланский театр Ла Скала, венецианский Ла Фениче и Метрополитен-опера в Нью-Йорке. В его репертуаре — в том числе постановка оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева в режиссуре Дмитрия Чернякова.