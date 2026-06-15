Ради храма Саграда Фамилия намерены снести жилые здания

После завершения башни Иисуса Христа идет следующий, финальный шаг — строительство фасада Славы, который должен стать главным входом в храм. Как пишет El Pais, для реализации этого проекта может потребоваться снос жилых домов в двух кварталах напротив. Согласно плану 1976 года, от него к проспекту Диагональ должна вести широкая улица. Для этого необходимо изъять и снести здания, расположенные всего в 20 м от будущей лестницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

Совет по строительству храма настаивает, что проект соответствует замыслу Антонио Гауди и будет реализован. Однако жители и активисты это оспаривают: по их словам, архитектор не предусматривал ни лестницу, ни площадь перед фасадом. В подтверждение они ссылаются на архивные документы и планы XX века, а также на тот факт, что дома напротив существовали уже при жизни Гауди.

Спор остается нерешенным уже несколько десятилетий: градостроительный план не меняется, но и проект не реализуется. Городские власти ищут компромисс — обсуждаются варианты с минимальным расселением жителей или альтернативные решения. Окончательное решение, как ожидается, будет принято до 2027 года.

По данным муниципалитета, в случае сноса расходы на переселение должны лечь на сам храм. При этом часть жителей допускает возможность переезда, однако многие по-прежнему выступают за сохранение своих домов.