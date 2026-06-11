Почти половина женщин, работающих в арт-индустрии, задумываются об уходе из профессии

Согласно исследованию издания Artnet и организации Association of Women in the Arts, основанному на опросе более 2000 участниц, около половины респонденток планируют покинуть сферу в течение ближайших пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Квадрат» режиссера Рубена Эстлунда, 2017

Фото: Alamode Film Кадр из фильма «Квадрат» режиссера Рубена Эстлунда, 2017

Фото: Alamode Film

Чаще всего об этом задумываются женщины в возрасте 35–44 лет — именно они в перспективе могли бы занять руководящие позиции в индустрии. Среди ключевых причин участницы называют выгорание и административную перегрузку: почти половина (48%) сообщает, что тратит не менее половины рабочего времени на административные задачи. Кроме того, 76% женщин в возрасте 35–54 лет отмечают наличие структурных барьеров, связанных с гендером, расой или социальным классом, что также влияет на их решение.

На фоне растущей нагрузки женщины все чаще обращаются к искусственному интеллекту, чтобы оптимизировать рабочие процессы и высвободить время. Почти две трети опрошенных участниц используют ИИ в работе, однако 67,3% из них не получали никаких инструкций по его применению.

Среди возможных решений участницы называют справедливую оплату труда, большую прозрачность в принятии решений, развитие наставничества, а также внедрение более эффективных инструментов для снижения административной нагрузки.