«Слова должны попеть у меня внутри»

В книге на первый взгляд не очень много слов. Но каждое невероятно наполнено смыслом, как и сопровождающие их иллюстрации. В чем идея такой книги, кем и чем она вдохновлена, что такое истинная светскость — Алена Долецкая рассказала Weekend. И поделилась литературными планами.

Беседовала Анна Черникова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Долецкая на презентации книги «Цвет и Слово»

Фото: Артем Голяков Алена Долецкая на презентации книги «Цвет и Слово»

Фото: Артем Голяков

Мы с вами разговариваем по случаю вашей новинки. Но я сначала спрошу не про нее, а про чужие книги. Что вы сейчас читаете? Я знаю, что вы много лет были в жюри «Большой книги». Есть в России литература?

Литературы в России не может не быть. Просто по культурному массиву, по наследию, по всему тому, с чем мы все выросли и продолжаем расти поколениями. Так что, есть ли литература в России — вопрос почти риторический.

Другой момент, что за современной прозой у нас сейчас уследить очень непросто. Раньше осуществлять по ней навигацию помогали толстые литературные журналы. Но теперь не их время. Еще помогали премии — но их становится все больше. Конечно, можно ориентироваться по издательствам. И я много лет слежу за тем, что делает издательство Елены Шубиной. Я люблю «Альпину», молодую «Поляндрию». Но главные издательские гиганты стали настолько циклопическими циклопами — со всеми их слияниями и поглощениями, что успевать наблюдать за ними все труднее. А ведь есть еще энтузиасты вроде «Подписных изданий» или «Волков на парашютах» — люди, которые настолько любят литературу, что готовы тратить свое время и силы на то, чтобы заниматься издательским делом, вообще-то не самым прибыльным.

Это мое такое вот длинное объяснение, почему обрисовать всю карту литературы сегодняшнего дня довольно непросто. А теперь — за кем я определенно слежу и кого читаю. Евгений Водолазкин — он уже назван по праву современным классиком, а его роман «Лавр» газета The Guardian включила в десятку лучших книг о боге от авторов со всего мира и во все времена. И я за «Лавра» на «Большой книге» голосовала руками и ногами 13 лет назад. Его «Оправдание острова» мне тоже нравится, хотя эта книга не сопровождалась после выхода такой шумихой. И люблю составленную им книгу «Дмитрий Лихачев и его эпоха» — это такой сет из литературных эссе-воспоминаний о работе с академиком и гомерически смешные его наблюдения за русским языком.

Его новый роман «Последнее дело майора Чистова» вы уже читали?

Нет пока, но собираюсь обязательно. И планирую обсудить его в моем книжном клубе «ПойдуПочитаю».

Еще назову Аню Старобинец, которую я полюбила за «Лисьи Броды»,— я из-за них не спала три ночи, потому что меня подкидывало в кровати от ужаса. Я боюсь хорроров, но не полюбить ее не могу, потому что она принесла новый язык и новую структуру повествования. Еще я недавно открыла ее «Зверский детектив» для детишек — и это просто замечательно. Мне прямо хочется собрать вокруг себя побольше малышни и почитать им вслух.

Мне кажется интересным Алексей Поляринов. Его дебютный роман «Центр тяжести» про столкновение IT и современного искусства — очень любопытный.

Женя Некрасова очень талантливая. Ну и как я могу обойтись без Льва Данилкина? «Палаццо Мадамы», конечно, удивительный совершенно роман. И я была в восторге от того, сколько всего разного он возбудил, какие донные отложения поднял. В связи с этим, а еще в контексте недавних обсуждений новой постановки «Гамлета» с Юрой Борисовым я хочу сказать: «Родные, спасибо вам всем, что тактично или бестактно вы наезжаете на произведения современного искусства и своей подчас даже совершенной неуместностью комментариев порождаете такое количество интереса к ним».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Долецкая на презентации книги «Цвет и Слово»

Фото: Артем Голяков Алена Долецкая на презентации книги «Цвет и Слово»

Фото: Артем Голяков

Давайте теперь про вашу книгу. Вам не кажется, что вы переизобрели вообще формат книги как таковой и создали эдакий вариант для цифровизированных читателей XXI века — с картинками и минимумом текста?

Сначала скажу все же, что я люблю классическую литературу и русский язык. Люблю настолько, что мои сотрудники надо мной все время шутят, когда я берусь вносить правки в свой же текст: «Ну все, Долецкая ушла вышивать по тюлю». Я, действительно, пишу неторопливо: отдыхаю, потом снова возвращаюсь. Потому что понимаю: вот тут надо поменять звук, там — интонацию, здесь — ритм. Слова должны попеть у меня внутри, понимаете. И это занимает некоторое количество времени. Я к тому, что над новой книжкой я поработала немало и сделала ее небыстро.

Что я изобрела при этом? Кажется, книжку-гадалку, книжку-блокнот, книжку с собой или книжку под кроватью, в общем, книжку-игрушку. Мы ведь сейчас мало сами с собой и с друзьями играем. Были же когда-то все эти настолки: «Эрудиты», «Мафия». А теперь мы дрючим телефон. И так лишаем себя чего-то очень ценного. Под ценным я подразумеваю, например, лихо сформулированное пожелание на день. С дорогим при этом для меня визуалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация книги Алены Долецкой «Цвет и Слово» Фото: Артем Голяков Презентация книги Алены Долецкой «Цвет и Слово» Фото: Артем Голяков Презентация книги Алены Долецкой «Цвет и Слово» Фото: Артем Голяков Презентация книги Алены Долецкой «Цвет и Слово» Фото: Артем Голяков Следующая фотография 1 / 4 Презентация книги Алены Долецкой «Цвет и Слово» Фото: Артем Голяков Презентация книги Алены Долецкой «Цвет и Слово» Фото: Артем Голяков Презентация книги Алены Долецкой «Цвет и Слово» Фото: Артем Голяков Презентация книги Алены Долецкой «Цвет и Слово» Фото: Артем Голяков

Про визуал расскажите отдельно.

Все знают, что я фотографоман, что я обложена альбомами фотомастеров, очень все это люблю. Но в книжке я не пошла по пути документального кадра. Я попросила дизайнера ювелирных украшений и моего хорошего друга Николая Конева отрисовать иллюстрации для книги акварелью.

И в них тоже можно играть?

Конечно. И не только. Там нет прямых указаний к действию или очевидных советов вроде «Пять идей для…». Но есть попытка чуть-чуть подтолкнуть под попочку, заставить задуматься. А еще, глядя на рисунок цветка, задаться вопросом: «Как он называется? Ого! Синеголовник! А я думал, это репей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация книги Алены Долецкой «Цвет и Слово» Фото: Артем Голяков Презентация книги Алены Долецкой «Цвет и Слово» Фото: Артем Голяков Следующая фотография 1 / 2 Презентация книги Алены Долецкой «Цвет и Слово» Фото: Артем Голяков Презентация книги Алены Долецкой «Цвет и Слово» Фото: Артем Голяков

На презентации вашей книги я ощутила вот этот дух олд-глянца, олд-гламура — по аналогии с old money. Вы по-прежнему активный участник светской тусовки и следите за происходящим в ней?

Да, у меня есть момент профповреждения. Я знала всегда, работая в разных журналах, что многие мои любимые читатели открывали в них сначала последнюю страницу, где была фотохроника светской жизни. Но я не то чтобы была погружена в тему, существовал специальный редактор, который над этим работал. Однако не следить за происходящим я не могла в силу положения. К тому же эта светская жизнь с начала нулевых была устроена подчас очень комично. Там вдруг появлялись какие-то удивительные участницы — и те, кто именовался «спутницами», и дамы со странными профессиями. И они оказывались рядом с крупными игроками — с Ольгой Львовной Свибловой, Аллой Вербер и так далее. И я за всем этим следила — и слежу до сих пор.

Но сейчас моя светская жизнь изменилась — я очень четко это осознаю, причем не в сторону более возрастного общения, а наоборот. Вы же видели — на презентации средний возраст гостей был лет 30. И мне теперь светская жизнь важна в таком формате. Такие же люди собираются на мои публичные лекции и на мои литературные встречи. И они задают удивительной тонкости вопросы, которые требуют дискуссий, которые цепляют аудиторию, тянут за собой разговор. Мы там обсуждаем далеко не только книги. Мы говорим, например, и об этике общения в сети, и о том, что такое «достоинство». Также я веду дискурсы с учеными — и туда тоже приходит масса молодежи, потому что им интересно!

То есть вам нравится нынешняя молодежь, опасений она не вызывает?

Я с большим удовольствием, с наслаждением, с грандиозным любопытством изучаю, что запрашивает молодое поколение. Да и команда у меня, семь человек, в возрасте от 21 года до 40 лет, и с этими людьми мне интересно работать быстро и хорошо. Конечно, я бесконечно чему-то их учу: «Вы потеряли слово, композицию, ритм». Но это все про наш любимый русский язык.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обложка книги «Воскресные обеды». Автор Алена Долецкая. Издательство КоЛибри, 2014 Фото: КоЛибри Обложка книги «Утро. 50 завтраков». Автор Алена Долецкая. Издательство КоЛибри, 2016 Фото: КоЛибри Обложка книги «Про варенье». Автор Алена Долецкая. Издательство КоЛибри, 2016 Фото: КоЛибри Обложка книги «К столу!» Автор Алена Долецкая. Издательство КоЛибри, 2023 Фото: КоЛибри Обложка книги «Не жизнь, а сказка». Автор Алена Долецкая. Издательство КоЛибри, 2023 Фото: КоЛибри Следующая фотография 1 / 5 Обложка книги «Воскресные обеды». Автор Алена Долецкая. Издательство КоЛибри, 2014 Фото: КоЛибри Обложка книги «Утро. 50 завтраков». Автор Алена Долецкая. Издательство КоЛибри, 2016 Фото: КоЛибри Обложка книги «Про варенье». Автор Алена Долецкая. Издательство КоЛибри, 2016 Фото: КоЛибри Обложка книги «К столу!» Автор Алена Долецкая. Издательство КоЛибри, 2023 Фото: КоЛибри Обложка книги «Не жизнь, а сказка». Автор Алена Долецкая. Издательство КоЛибри, 2023 Фото: КоЛибри

Список книг, которые вы уже выпустили, более всего напоминает рубрикатор толстого глянцевого журнала: истории про себя и про людей, рецепты, теперь вот игра — то ли солитер, то ли гадание. Кажется, следом должно быть что-то про животных?

Ну хорошо, признаюсь. Я засела за продолжение первой моей книги — готовлю «Не жизнь, а сказка — 2». Первая прошла пять переизданий с какими-то внушительными тиражами, которые все распроданы. И друзья меня, конечно, уговаривают уже какое-то время на вторую. Особенно Мария Голованивская, у которой я читаю лекции в литературной школе «Хороший текст». Она мой главный пинок в этой работе. Так вот во второй книге будет много про животных, в первую очередь про собак.