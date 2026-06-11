Восьмидесятые, усатые

40 лет назад, во время рабочего визита в Тольятти, генсек СССР Михаил Горбачев впервые употребил слово «перестройка». Это событие стало одним из маркеров перехода в новую действительность — политическую, экономическую и эстетическую. Современному (contemporary) искусству перестройки, сменившему современное (modern) искусство застоя, посвящен новый выпуск открытого хранения в московском Музее «Гараж» — «Искусство на частоте 1980-х»,— открывшийся 11 июня.

Текст: Алексей Свиридов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Следующая фотография 1 / 10 Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Экспозиция выставки «Искусство на частоте 1980-х» в открытом хранении Музея «Гараж» Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж»

Среди работ, экспонированных на втором этаже, есть те, что появились сильно раньше, чем Горбачев произнес слово «перестройка», и даже раньше, чем он вообще стал известен. Кураторы Анастасия Котылева, Анастасия Митюшина, Никита Нечаев, Саша Обухова и Оксана Полякова обращаются к концепту «длинных 1980-х» — так что в экспозицию попали и артефакты из 1970-х в качестве провозвестников новой эстетики. Например, открывающая маршрут реконструкция акции Геннадия Донского, Михаила Рошаля-Федорова и Виктора Скерсиса «Высиживание духа», которую художники провели на ВДНХ в 1975-м. Это была первая в СССР объектно-процессуальная работа, выставленная на официальной площадке.

Уже тогда, напоминают кураторы, работали авторы, которые транслировали искусство на новой, доселе неведомой советским слушателям частоте, которая потом станет мейнстримом,— «на частоте 1980-х».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция «Высиживание духа» на открытии Выставки произведений московских художников в павильоне «Дом культуры» на ВДНХ, 1975

Фото: Игорь Пальмин. Фонд Игоря Пальмина, архив Музея современного искусства «Гараж» Акция «Высиживание духа» на открытии Выставки произведений московских художников в павильоне «Дом культуры» на ВДНХ, 1975

Фото: Игорь Пальмин. Фонд Игоря Пальмина, архив Музея современного искусства «Гараж»

Новое искусство было гонимо — об этом уголок, посвященный печально известной «бульдозерной выставке» (1974). Но спустя десятилетие современная власть одобрила и современное искусство, и оно из квартир и заброшек переместилось в официальные институции. 17-я Молодежная выставка в выставочном зале на Кузнецком мосту в 1986-м уничтожила границу между официальным и неофициальным искусством, а уличная акция «Битца за искусство, или Искусство против коммерции» (1986), работы с которой представлены в открытом хранении, показала, что бульдозеры больше не приедут — что угодно можно выставлять где угодно.

О квинтэссенции перестроечных процессов в искусстве — фильме «Асса» Сергея Соловьева (1987) — в экспозиции несколько артефактов: кадры, постеры, воссозданная «коммуникационная труба», по которой переговаривались Алика и мальчик Бананан.

Вообще киношность эпохи перемен в открытом хранении всячески подчеркивается: кино как медиум собрало в себе все креативные узлы времени, как и другая ее особенность — музыкальность. Здесь можно послушать архивные записи группы «Кино», работы ленинградских «Новых композиторов» и аудиоэксперименты Сергея Курёхина.

Среди уже вписанного в мировой контекст советского искусства, представленного в экспозиции,— работы Константина Звездочетова: от архивов еще застойной арт-группы «Мухомор» до скульптуры «Эдипов комплекс» (1991), созданной специально для выставки во Флоренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Константин Звездочетов. «Эдипов комплекс», 1991 Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Константин Звездочетов. «Эдипов комплекс», 1991 Фото: Музей современного искусства «Гараж», Никола Овчинников. «Без названия», 1987–1988 Фото: Предоставлено художником Сергей Мироненко. «Николе 30 лет», 1988 Фото: Музей современного искусства «Гараж», Следующая фотография 1 / 4 Константин Звездочетов. «Эдипов комплекс», 1991 Фото: Даниил Анненков / Музей современного искусства «Гараж» Константин Звездочетов. «Эдипов комплекс», 1991 Фото: Музей современного искусства «Гараж», Никола Овчинников. «Без названия», 1987–1988 Фото: Предоставлено художником Сергей Мироненко. «Николе 30 лет», 1988 Фото: Музей современного искусства «Гараж»,

Начало 1990-х тоже попало в экспозицию, посвященную 1980-м, ведь это пик и конец советского контемпорари. Современное искусство в СССР прошло долгий путь, и важную его часть можно увидеть и понять в открытом хранении.

Кроме экспозиции, Музей приготовил публичную программу, где на искусство 1980-х предлагают взглянуть через пять тематических блоков — кино, музыку, литературу, моду и общество. Будут беседы с художниками, дискуссии с экспертами и мастер-классы, которые продемонстрируют интермедиальность советских 1980-х.

Проект работает до 23 сентября.