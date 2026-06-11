На месте гибели Гауди в Барселоне открыли мемориальную доску

На улице Гран-Виа торжественно открыли памятный знак на месте, где 100 лет назад трамвай сбил архитектора Антонио Гауди. Это случилось 7 июня 1926 года, а спустя три дня 73-летний мастер скончался в больнице Святого Креста из-за тяжелых травм и ограниченных возможностей медицины того времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Архитектор Антонио Гауди Фото: Apic / Getty Images Памятный знак Фото: Josep Lago / AFP Следующая фотография 1 / 2 Архитектор Антонио Гауди Фото: Apic / Getty Images Памятный знак Фото: Josep Lago / AFP

В день столетия около 150 человек собрались на перекрестке. На самой доске выгравировали памятную надпись. Координатор мероприятия Гальдрик Сантана заметил: «Он был человеком, которому не нужно было выставлять себя напоказ. До такой степени, что на момент смерти он остался совершенно незамеченным». По свидетельствам, Гауди шел в старой одежде, с бородой и длинными волосами, прохожие принимали его за бездомного и отворачивались. Лишь полицейский вызвал такси, чтобы отвезти раненого в больницу.

Архитектор родился в 1852 году в Реусе, а похоронили его в крипте собора Саграда Фамилия, который он строил с 1883 года. Установка доски стала частью года Гауди. В среду, 10 июня, папа Лев XIV благословил башню Иисуса на главном творении мастера и провел мессу по случаю годовщины смерти архитектора.