У «Винзавода» появится летняя сцена

26 июня в ЦСИ «Винзавод» откроется летняя площадка «Зелено-Молодо», предназначенная для выступлений независимых театральных объединений и музыкантов. Программа, составленная при участии ректора ГИТИСа Григория Заславского, театрального критика Павла Руднева и писателя Александра Цыпкина, откроется спектаклем «Записки на манжетах» объединения «Вне...Театр». Также на сцене представят спектакль-альбом «Tribute LP» мастерской Кудряшова, постановки «Сказка о потерянной памяти» объединения «Проект номер два» и «Звездный билет» по роману Василия Аксенова от проектов «Нетупи» и «П.О.Л.Е.» Завершение проекта 2 августа предварит двухдневный фестиваль независимой музыки вместе с порталом «Родной звук».

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